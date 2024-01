Perché l'ultima busta paga è stata più bassa (o più alta) del solito

Se a fine anno (o a inizio 2024) avete ricevuto una busta paga più bassa o più alta del solito, prendersela col governo di turno o col vostro datore di lavoro ha ben poco senso. Il motivo di un'eventuale variazione dello stipendio netto va invece ricercato nel ricalcolo delle ritenute fiscali che viene effettuato a fine anno.

Il datore di lavoro, in qualità di "sostituto d'imposta", ha infatti tempo fino al 28 febbraio per effettuare le operazioni di conguaglio sulle ritenute da applicare ai propri dipendenti, ma solitamente il ricalcolo avviene proprio con la busta paga di dicembre (che a seconda dei casi può essere pagata a fine mese o nei primi giorni di gennaio). Nel cedolino il ricalcolo di queste trattenute (o crediti) è generalmente indicato sotto la voce "ritenuta fiscale conguaglio" il cui importo dovrebbe corrispondere alla differenza tra la ritenuta fiscale netta e quella già pagata.

Cos'è il conguaglio sulle ritenute fiscali e perché si fa a fine anno

Bene, ma in soldoni cosa stiamo pagando? In poche parole a fine anno il datore di lavoro fa i conti di quanto avrebbe dovuto pagare il dipendente tra Irpef, imposte e contributi vari e quanto invece è stato effettivamente versato in busta paga ogni mese dell'anno. L'operazione serve dunque a stabilire l'importo annuale delle imposte dal momento che solo a dicembre il datore di lavoro conosce l'imponibile lordo del dipendente e sulla base di questo può calcolare l'esatto ammontare dell'Irpef nonché delle addizionali comunali e regionali.

Se infatti è vero che queste imposte vengono trattenute ogni mese dalle buste paga, nel corso dell'anno lavorativo possono esserci dei fattori (ad esempio variazioni retributive, ma i motivi possono essere diversi) che incidono sulla stima con cui erano state calcolate le imposte e sull'Irpef da versare a seconda del proprio scaglione.

A dicembre si tirano le somme: sulla base del reddito lordo effettivo il datore di lavoro calcola l'ammontare delle ritenute, tenendo conto anche di eventuali detrazioni da lavoro dipendente o per carichi di famiglia. In sede di conguaglio fiscale vengono determinate anche le così dette "addizionali", ovvero le imposte da versare al Comune o alla Regione sulla basa della residenza.

Semplificando, si potrebbe dire che mentre nel corso dell'anno paghiamo delle imposte sulla base di una stima, con la busta paga di fine anno il datore di lavoro può calcolare effettivamente quanto dobbiamo all'erario. Nel caso in cui durante l'anno si siano pagate più "tasse" del dovuto il dipendente avrà un credito e dunque la busta paga sarà più alta. Se invece l'imposta complessiva dovuta è superiore a quella già versata, la somma che manca verrà sottratta dalla busta paga.