Cala (di poco) il costo della bolletta del gas per le famiglie

Buone notizie per gli italiani. Nel mese di maggio si è registrata una sostanziale stabilità per la bolletta gas della famiglia tipo in tutela, segnando un -0,2% rispetto ad aprile. Lo comunica l'Arera spiegando che il calo della spesa per la materia gas naturale, -13,2%, è stato controbilanciato dall'aumento del 13% degli oneri generali per la parte legata all'Ug2, la componente di sconto prevista dal decreto bollette (DL 34/2023), utilizzata nell'ultimo anno a beneficio dei consumatori per compensare gli aumenti nei momenti dei prezzi gas più elevati.

Per il mese di maggio, che ha registrato una quotazione media all'ingrosso inferiore rispetto a quella del mese di aprile, il prezzo della sola materia prima gas (CMEMm), per i clienti con contratti in condizioni di tutela, è pari a 34,06 euro/MWh. L'aggiornamento complessivo per l'utente tipo, per i consumi del mese di maggio rispetto al mese precedente, è quindi determinato da un calo della spesa per la materia gas naturale, -13,2%, controbilanciato dall'aumento degli oneri generali per la parte legata all'UG2, +13%. Arera ricorda anche che "il 'Decreto bollette' n.34 del 2023, per il II trimestre 2023 ha confermato la riduzione dell'Iva al 5% per il gas e l'azzeramento dei restanti oneri generali di sistema. In considerazione della costante riduzione dei prezzi del gas all'ingrosso, le aliquote negative della componente tariffaria Ug2, applicata agli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi all'anno, invece sono state gradualmente ridotte e con questo aggiornamento azzerate.

Invariata la tariffa legata alla spesa per il trasporto e la misura. Si arriva così al -0,2% finale per la famiglia tipo. In termini di effetti finali, la spesa gas per la famiglia tipo nell'anno scorrevole (giugno 2022-maggio 2023) è di 1.514 euro circa, al lordo delle imposte, registrando un -6,7% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell'anno precedente, ovvero il periodo giugno 2021 - maggio 2022.

Aumento del potere di acquisto degli italiani

Seppure inferiore alle aspettative, il calo del costo delle bollette del gas è un segnale importante per imprese e famiglie, costrette a fare i conti per troppo tempo con costi energetici fuori controllo. È l'opinione di Coldiretti, che sottolinea come il calo del costo della spesa energetica permetterà alle famiglie e cittadini di aumentare il potere di acquisto.

Il costo dell'energia, secondo l'analisi della Coldiretti sulla base dei dati Enea, riflette infatti in tutta la filiera e riguarda sia le attività agricole ma anche la trasformazione e la distribuzione alimentare. La produzione agricola e quella alimentare in Italia assorbono oltre il 11% dei consumi energetici industriali totali per circa 13,3 milioni di tonnellate di petrolio equivalenti (Mtep) all'anno.