"Vivere in Calabria mi costa di più che vivere a Zurigo"

A parità di stipendio - e a patto di possedere un reddito importante - vivere in Calabria può essere più costoso che vivere a Zurigo. L’affermazione potrà suonare paradossale visto che la Svizzera è nota per avere un costo della vita piuttosto alto (oltre che salari di tutto rispetto). Eppure calcolatrice alla mano le cose stanno proprio così. A fare i conti è un utente di Reddit "originario di un piccolo paese della Calabria" che lavora nel settore del machine learning, vive da 10 anni a Zurigo ma per motivi familiari dovrà tornare in Italia, in un piccolo paese calabrese, "per uno, massimo due anni".

Vivere in Italia (con un reddito alto) costa di più

Il suo stipendio medio, racconta nel post, è di 300mila franchi svizzeri all'anno, pari a circa 308mila euro. In Italia continuerebbe sì a lavorare, ma da remoto. Ipotizzando un compenso annuale di 300mila euro, in Calabria si ritroverebbe a pagare tra Irpef, contributi e addizionali circa 153mila euro di imposte, pari al 51% del fatturato lordo. Oltre 61mila euro di tasse in più di quanto pagherebbe in Svizzera. Più di 5.100 euro al mese di differenza, "cioè più di quello che spendo in affitto, bollette, spesa ed assicurazione sanitaria a Zurigo". È possibile? Anche l’autore del post è incredulo. E chiede lumi agli altri utenti. Magari, dice, "ho sbagliato qualcosa".

I calcoli però sembrano giusti. In Italia, nei fatti, pagherebbe 31.109 euro di contributi Inps (il 26% su un massimale di 119.650). Altri 121.900 se ne andrebbero di Irpef, di cui quasi 7mila per le addizionali. Il tutto per un totale di 152.978 euro di ritenute. A Zurigo lo stesso lavoratore avrebbe invece la possibilità di dedurre dalle imposte i contributi pensionistici (pari al 10% degli utili) e gli investimenti in un fondo pensione che nel nostro caso ammontano a 35.280 euro. Sottraendo queste somme al fatturato lordo si ottiene un imponibile di 234.720 euro a cui vanno poi tolti altri 61.680 euro di imposte varie ed eventuali.

Il totale delle ritenute è in questo caso pari 91.680 euro, per una pressione fiscale complessiva del 30,5%, circa 20 punti più bassi di quella italiana. Il post è stato rilanciato da Mr. Rip (al centro nella foto di copertina) sul suo canale YouTube che si occupa di investimenti e finanza. E sta facendo discutere.

Certo andrebbero messe a verbale un paio di cose. La prima è che parliamo di un caso specifico e non è detto che la scelta di vivere a Zurigo sia conveniente per tutte le fasce di reddito, anche dal punto di vista fiscale. Va inoltre sottolineato che il costo della vita - senza dubbio più alto in Svizzera - impatta molto meno sui redditi elevati che su quelli medio-bassi: con uno stipendio modesto o comunque non troppo elevato anche un eventuale vantaggio fiscale non riuscirebbe più a compensare la maggiore spesa che serve per comprare o affittare casa e in generale per la vita di tutti i giorni.