Come calcolare Tfr e Tfs sul sito dell'Inps: la novità

E’ online un nuova modalità per fare domanda per la quantificazione di Tfr (trattamento di fine rapporto) e Tfs (trattamento di fine servizio). È infatti disponibile sul sito dell'Inps il nuovo servizio, che è dedicato ai dipendenti pubblici ed è finalizzato alla cessione ordinaria e alla cessione agevolata. La domanda è disponibile sul sito dell'Inps per i cittadini e per gli enti di patronato accreditati attraverso i sistemi di Identità Digitale (spid, cie, cns). Basterà andare sul sito www.inps.it, in alto cliccare su "Prestazioni e servizi", poi "Servizi", "Gestione Dipendenti Pubblici: servizi online TFR", "Prestazioni e servizi", "Servizi" e infine "Gestione Dipendenti Pubblici: servizi online TFS".

Basterà inserire una quantità minima di dati per richiedere al sito la prestazione. Il sistema dovrebbe dimostrarsi intelligente, usando quei dati immessi nel sistema per effettuare in automatico una serie di verifiche nelle banche dati dell’Istituto e eventualmente accoglierà al domanda in modo automatico. Inoltre, il sistema consente di presentare la richiesta di quantificazione in maniera "multicanale" (dispositivi mobili come tablet e smartphone), allo scopo di coinvolgere l’utenza in un rapporto diretto, trasparente ed interattivo.