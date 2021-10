Partecipazione della Camera di Commercio Italiana negli EAU all’edizione 2021 dell’evento Forum Retail

La Camera di Commercio Italiana negli EAU, istituzione di riferimento per la comunità imprenditoriale italiana negli Emirati Arabi Uniti ha accolto di buon grado l’invito per partecipare alla ventunesima edizione di Forum Retail, importante hub di networking per la comunità del mondo del retail. Il Capitolo 2 dell’evento, in programma il 28 ottobre, vedrà la partecipazione della IICUAE ad una tavola rotonda con alcuni importanti nomi del retail locale con il fine di fornire una panoramica generale sugli accadimenti, le sfide e le opportunità che hanno riguardato e che riguardano tutt’ora il settore in questione negli Emirati Arabi.

“Le vendite al dettaglio negli Emirati Arabi Uniti dovrebbero rimbalzare e crescere del 13% per raggiungere i 58 miliardi di dollari entro la fine del 2021, supportate dalla domanda dei consumatori, contrattasi nella seconda metà dell'anno, dagli sforzi di vaccinazione Covid-19 e da Expo 2020 Dubai. L'analisi, basata su dati recenti di Euromonitor, prevede peraltro che le vendite al dettaglio negli Emirati Arabi Uniti manterranno una crescita annua del 6,6% a medio termine per raggiungere $ 70,5 miliardi entro il 2025” evidenzia Paolo Nazzari, Vicesegretario Generale della Camera di Commercio Italiana negli UAE.

“Forum Retail è un evento di respiro internazionale: una vocazione che portiamo avanti da diversi anni in quanto riteniamo che, solo in questo modo, sia possibile fornire una panoramica completa sul mondo del retail, sui nuovi trend e sulle modalità adottate dai diversi Paesi per affrontare momenti particolari, come quello che stiamo vivendo. Apprezziamo molto la presenza della Camera di Commercio Italiana negli EAU, che partecipa per la prima volta a Forum Retail offrendo un’occasione di approfondimento nei confronti di un Paese che l’Italia guarda sempre con grande interesse” dichiara Francesca Cattoglio, Owner IKN Italy.

Come precedentemente anticipato, Forum Retail è il più grande networking HUB per la community del Retail, attivo da 21 anni e pensato per sviluppare un confronto tra professionisti italiani e stranieri ed approfondire con loro le soluzioni e idee per affrontare sfide e cogliere opportunità, organizzata da IKN Italy.

Il Capitolo 2 dell’evento proporrà un format ibrido: in presenza al Centro Congressi NH Milanofiori e in Live Streaming. Sarà un’opportunità per entrare in contatto con CEO, Direttori Generali, Chief Marketing & Innovation Officer per apprendere come stanno rimodulando l’esperienza del cliente, bilanciando gli equilibri tra fisico e online e che vedrà Camera di Commercio Italiana negli EAU presenziare ed intervenire alla tavola rotonda virtuale con focus, appunto, sugli EAU.