Camila Giorgi "non ha mai presentato la dichiarazione dei redditi": pignorati 464 mila euro

L'annuncio su Instagram in cui l'ormai ex tennista Camila Giorgi ha formalmente annunciato il ritiro dalla carriera sportiva non ha messo a tacere le indiscrezioni sui suoi presunti guai con il fisco italiano.

"Per favore seguite la mia pagina perché finora stanno uscendo solo articoli fake", ha aggiunto l'atleta dopo aver ringraziato i fan per "l'amore e il sostegno di tanti anni". Ma secondo quanto rivelato dal Corriere della Sera, sotto la lente della finanza sono finiti 6 milioni di euro di proventi della carriera tennistica, sponsorizzazioni escluse. Un pignoramento da più di 460mila euro l'avrebbe già raggiunta. Se non che Giorgi risulterebbe irreperibile.

I presunti guai con il fisco: "Evasore totale"

Secondo quanto rivelato dal Corriere, Camila Giorgi avrebbe ricevuto il primo avviso dal fisco più di un anno fa, il 7 aprile 2023. Il 26 giugno scorso l'agenzia delle Entrate le avrebbe quindi notificato un pignoramento da 464.733 euro. Si tratterebbe, stando alle indiscrezioni, soltanto di una prima tranche sulle imposte dovute.

Dal provvedimento emesso dall'agenzia di riscossione l'atleta risulterebbe un "evasore totale", in quanto non avrebbe mai presentato la dichiarazione dei redditi. Nel 2023 sarebbe stata assolta in un procedimento per omessa dichiarazione relativa agli anni 2013 e 2014, mentre altri accertamenti fiscali sarebbero in corso da parte dell'agenzia delle Entrate di Firenze per un periodo successivo, che va dal 2015.

A Calenzano, comune in provincia di Firenze dove abitava con la famiglia, Camila Giorgi non si vedrebbe da giorni. "Qui non è che l'abbiamo mai vista molto, è sempre stato raro vederla per il paese. I suoi impegni l'hanno sempre portata lontano. Anch'io come sindaco in cinque anni l'avrò vista forse due volte", ha dichiarato brevemente all'Ansa il sindaco Riccardo Prestini. Da giorni nella villetta di famiglia non ci sarebbero movimenti, e, riporta l'agenzia di stampa, i vicini avrebbero la sensazione che anche i genitori siano andati via. In attesa di eventuali chiarimenti rimane per ora l'annuncio ufficiale del ritiro sui social.