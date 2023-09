L'inflazione colpisce anche cani e gatti: quanto costa mantenerli

L’inflazione non risparmia nemmeno gli animali domestici e gli oltre 18,8 milioni di italiani che ne possiedono uno. Dopo gli aumenti a raffica su bollette, carrello della spesa, carburanti e assicurazioni, si registrano prezzi più alti anche per il mantenimento degli amici a quattro zampe. Il conto annuo a famiglia oscilla tra i 780 e i 1.200 euro in base alla tipologia di animale domestico posseduto. Ma quali sono le voci di spesa aumentate di più nell'ultimo anno?

Fino a 1.200 euro a famiglia per il mantenimento di cani e gatti

Tra le spese da mettere in conto quando si possiede un animale domestico non ci sono solo quelle per il cibo ma anche quelle per gli accessori, il veterinario e l’assicurazione. Considerando tutto quello che serve per accudire al meglio gli animali domestici a quattro zampe si arrivano a spendere ogni anno in media 600 euro per un cane e 390 euro per un gatto, secondo quanto riporta l'indagine commissionata da Facile.it all'istituto di ricerca Emg Different. Visto che in Italia una famiglia possiede in media due animali domestici la spesa per il mantenimento dei "pet" oscilla dai 780 euro ai 1.200 euro in base alla tipologia di amico a quattro zampe posseduto.

Quasi 9 proprietari su 10 (89 per cento) hanno dichiarato che ad aumentare di più nell’ultimo anno rispetto alle altre voci di spesa è stato soprattutto il prezzo degli alimenti, seguito dai costi del veterinario (51 per cento). A lamentarsi dei rincari sono soprattutto i proprietari de gatti: il 64 per cento rispetto al 58 per cento di coloro che vivono con un cane. Chi possiede un felino si duole soprattutto dell’aumento del cibo (91 per cento contro l'86 per cento per i possessori di cani), mentre chi possiede un cane osserva un incremento maggiore nelle spese veterinarie (55 per cento contro il 49 per cento per i proprietari di un gatto). Per coprire parte di queste ultime si può ricorrere a un’assicurazione (le tariffe variano dai 10 ai 20 euro al mese) ma sinora solo il 29 per cento dei proprietari, vale a dire quasi 5,5 milioni di individui, hanno sottoscritto una copertura assicurativa sui propri animali domestici.

