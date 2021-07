Canone Rai "onere improprio": si prospetta l'addio all'addebito in bolletta

Addio al canone Rai in bolletta? La riforma voluta da Matteo Renzi quando era presidente del Consiglio potrebbe finire ben presto in soffitta, come anticipa Il Messaggero. Bruxelles infatti avrebbe chiesto all'Italia di eliminare gli "oneri impropri" dai costi dell'energia e il governo Draghi intende mantenere questo impegno preso con l'Ue nell'ambito del Recovery Plan, inserendo la nuova norma nel disegno di legge sulla concorrenza che dovrebbe approdare in Consiglio dei ministri giovedì.

Il canone Rai bolletta elettrica – 9 euro al mese per 10 mesi – era stato introdotto nel 2015 dall'allora premier Matteo Renzi con la Legge di Stabilità, come misura per fermare l'evasione dell'imposta sulla tv pubblica. Così facendo però le bollette emesse dalle varie società elettriche sono risultate però molto più pesanti di quanto non fossero, spingendo l'Ue a criticare più volte l'Italia. Ora la decisione del premier Draghi. Secondo l'accordo firmato con Bruxelles, comunque, l'approvazione in Cdm dovrà avvenire entro luglio 2021 ma c'è tempo fino a dicembre 2022 per la sua adozione definitiva.

Canone Rai via dalla bolletta? Il commento del sindacato dei giornalisti di viale Mazzini

Sull'argomento intanto si è già espresso l'Esecutivo Usigrai con una nota. "La discussione sul canone in bolletta dimostra che non esiste futuro per la Rai se non si risolve la questione della certezza delle risorse", commenta il sindacato dei giornalisti Rai. "Come è noto, non abbiamo né totem né tabù: quello che ci interessa è che finalmente il Servizio Pubblico abbia risorse certe, di lunga durata, autonome e indipendenti. In modo da poter fare un serio piano industriale, senza dipendere anno per anno dal governo di turno", sostiene l'Usigrai ricordando che ""Non è una nostra pretesa, ma un preciso obbligo in capo allo Stato, sancito dal Contratto di Servizio. Oltre che un pilastro di tutte le indicazioni europee sulla libertà dei Servizi pubblici radiotelevisivi e multimediali".

"Ricordiamo infine che pendono ancora davanti al Consiglio di Stato ben 3 ricorsi sul taglio di 150 milioni imposto nel 2014. Quei pronunciamenti sono oggi ancor più indispensabili per fare chiarezza su come sono state create le condizioni per ridimensionare il Servizio Pubblico - conclude il sindacato - Ci auguriamo che il tema della certezza delle risorse venga assunto come priorità dal nuovo vertice della Rai. Perché altrimenti i disastri di questi anni su questo tema rischiamo che vengano pagati dalle lavoratrici e dai lavoratori".