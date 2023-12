Canone Rai ridotto: dal 2024 la novità nella bolletta della luce

Buon notizie per tutti i consumatori. Con la nuova finanziaria il canone Rai verrà ridotto da 90 a 70 euro: con un risparmio netto di 20 euro per tutti gli italiani. Occorre però precisare che non si tratta di una riforma strutturale del canone, ma di una misura valida per il solo 2024. Il risparmio sarà così mensilmente di 4 euro in caso di bollette bimestrali e due in caso di bollette mensili.

Rimangono invariate invece le modalità di riscossione del tributo che verrà, ancora una volta, compreso all'interno della bolletta elettrica. Una modalità fissata dal governo Renzi per evitare forme di evasione: attualmente il canone Rai viene spalmato su 10 mensilità. Sono tenuti a pagarlo tutti quelli che possiedono un televisore.

Ma, come dichiarato anche dal ministro dell'Economia Giorgetti, è solo il primo passo verso una riforma complessiva del canone. In futuro potrebbe riguardare tutti i possessori di linee telefoniche, riguardando così anche il possesso di laptop, pc e smartphone. Un'eventualità scongiurata dal governo che ha lasciato invariata la modalità di riscossione e la platea degli utenti tenuti a pagarla per il prossimo anno, abbassando però l'importo da pagare.

