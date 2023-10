Il governo taglia il canone Rai

Il canone Rai passerà da 90 a 70 euro. Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti al termine del Consiglio dei Ministri che ha varato la Manovra 2024. Se il vicepremier Salvini aveva annunciato una riduzione del canone in bolletta è il ministro dell'economia a chiarire come il canone Rai pagato in bolletta passerà da 20 euro a 15.

Il taglio del canone Rai - storica battaglia della Lega - è una delle sorprese della nuova manovra finanziaria ed è contenuto nel documento approvato oggi in consiglio dei ministri. Il governo decide di "risparmiare" sulla televisione pubblica: attualmente il pagamento avviene mediante addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche in dieci rate mensili, da gennaio a ottobre di ogni anno o con addebito sulla pensione.

Il canone tv è dovuto da chiunque abbia un apparecchio televisivo e una sola volta per famiglia anagrafica a condizione che i familiari abbiano la residenza nella stessa abitazione.