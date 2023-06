Abbiamo dato fuoco a un pannello del Superbonus: ecco il risultato

Recenti fatti di cronaca e segnalazioni hanno portato l'attenzione sui rischi nascosti nella realizzazione di un cappotto termico tramite il Superbonus. Alcune settimane fa, un incendio ha devastato un palazzo di otto piani nel quartiere romano di Colli Aniene. Non è ancora chiara la causa del rogo, ma nell'edificio erano in corso dei lavori di ristrutturazione e la sicurezza nel cantiere è finita sotto le verifiche della Procura. Noi di Today.it siamo andati sul luogo del disastro e siamo risaliti alla tipologia di pannelli isolanti che sono stati esposti alle fiamme e che potrebbero aver contribuito al propagarsi dell'incendio.

Questi materiali sono molto usati per isolare gli edifici, in Italia e in Europa e sono dotati di tutte le certificazioni prescritte dalla normativa, ma in condizioni non previste possono causare dei problemi, tra cui muffe, umidità e perfino un maggiore rischio di incendio. Proprio per comprendere il comportamento di questi pannelli a contatto col fuoco, abbiamo acquistato la stessa tipologia usata nel palazzo di Roma e lo abbiamo esposto a una fiamma, filmando tutto.

L'esperimento dei pannelli isolanti col fuoco: il video

Abbiamo dato fuoco a dei pannelli isolanti "tipici" nei lavori di efficientamento energetico realizzati tramite il Superbonus. La tipologia è la stessa di quelli che abbiamo trovato nel cantiere che ha preso fuoco nel quartiere romano di Colli Aniene. Siamo risaliti alle caratteristiche del prodotto e la certificazione di reazione al fuoco è di tipo "E". La "reazione al fuoco" misura il grado di partecipazione di un prodotto a un incendio e va in ordine crescente da "A" a "F". Di conseguenza, la classe "E" corrisponde a un alto grado di partecipazione a un incendio.

Questi pannelli sono imbevuti di un ritardante di fiamma, ma solo sulla superficie esterna. Se il fuoco si diffonde al suo interno, il pannello brucia più in fretta e collassa. Se poi nelle vicinanze ci sono altri materiali, una lastra potrebbe trasmettere le fiamme e contribuire alla propagazione di un incendio. Come si vede nel video, il pannello reagisce al fuoco squagliandosi su se stesso, a volte producendo delle gocce di materiale incandescente per poi cristallizzare o sparire del tutto.

Dall'interno il pannello brucia rapidamente e produce un fumo nero e di odore sgradevole. Il video che abbiamo realizzato non ha pretese scientifiche ed è stato fatto con un solo pannello di polistirene: in caso di problemi di questo tipo le conseguenze possono essere rilevanti. Bisogna però precisare che questi materiali sono sicuri e vengono utilizzati in tutta Europa per isolare gli edifici.

La reazione alle fiamme dei pannelli che potete vedere nel video è la stessa di quella descritta nelle schede informative di questi prodotti. Come detto, queste lastre contengono un "additivo ritardante" in grado di inibire l'accensione accidentale dovuta a una "piccola sorgente di fiamma", ma "se soggette a una fonte intensa di fuoco, bruciano rapidamente". Come per ogni materiale, ci sono dei rischi ragionati che però aumentano in presenza di alcune criticità evitabili che è meglio conoscere: vediamo quali sono.

I pannelli isolanti usati col Superbonus: qualità e rischi

Il cappotto termico è tra gli interventi più realizzati col Superbonus, anche perché rientra tra quelli definiti "trainanti", che permettono cioè di attivare l'agevolazione a cui poi legare altri lavori per il risparmio energetico. Anche l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea) sottolinea che il cappotto è "senza dubbio la soluzione più efficace per isolare bene un edificio".

In questo tipo di lavori possono essere installati pannelli isolanti fatti di materiali e caratteristiche differenti. Tra i più diffusi c'è il polistirene, che in varie declinazioni è usato per isolare un edificio e aumentarne così la classe di efficienza energetica. L'incendio nato all'interno del cantiere nel quartiere romano di Colli Aniene ha provocato un morto, decine di feriti, sfollati e danni materiali non ancora calcolati.

In attesa di conoscere le cause, siamo risaliti alla tipologia di panelli che abbiamo visto sul luogo del disastro: sono fatti di Eps, polistirene espanso sinterizzato, lo stesso materiale che abbiamo usato nel video. Nel cantiere erano accatastati altri prodotti a base di polistirene e nella loro scheda informativa si legge che "Durante la fabbricazione, il trasporto, l'accatastamento, l'utilizzo e la posa in opera le lastre non devono essere esposte a fiamme libere o ad altre fonti di incendio". I pannelli sono a norma e dotati di tutte le certificazioni richieste, ma visti i lavori in corso, al momento dell'incendio questi materiali erano esposti - a lavoro finito non lo sono - e potrebbero aver contribuito alla propagazione delle fiamme.

Non è ancora chiaro da cosa sia scaturito l'incendio. Come scrive RomaToday, la Procura sta analizzando i profili di sicurezza della ditta che stava eseguendo i lavori di ristrutturazione con il Superbonus, che sarebbero stati subappaltati a un'altra società. Vigili del fuoco, polizia e ispettorato dell'Asl hanno raccolto prove e informazioni e le hanno trasmesse ai magistrati. Se ci saranno delle colpe verranno accertate ma l'incendio di Roma mostra che in situazioni non previste il comportamento di alcuni materiali può andare oltre le previsioni peggiori. Per questo motivo la qualità nei lavori di ristrutturazione e l'attenzione alle norme di sicurezza fa la differenza. Il problema non è il materiale, ma l'uso che se ne fa: bisogna pretendere che questi lavori vengano fatti a regola d'arte e da operatori qualificati ed esperti per evitare problemi di ogni tipo.

