Così il Superbonus ha fatto detonare i rischi nascosti del cappotto termico

Negli ultimi anni i bonus edilizi hanno aumentato a dismisura i lavori di ristrutturazione. In Italia non si era mai visto un numero così alto di case in cantiere, grazie agli incentivi previsti da Superbonus e Bonus facciate, tra gli altri. Il cappotto termico è uno degli interventi più diffusi e tra quelli che possono portare più benefici in termini di risparmio energetico. Ma un numero così alto di lavori può aver fatto perdere di vista la qualità, aumentando i rischi: le conseguenze per la sicurezza sono potenzialmente disastrose. Tra queste, infatti, c'è il rischio di incendi, ma anche condizioni che possono portare a nuovi interventi, e quindi a nuove spese. Today.it ha analizzato il problema grazie ai contributi di Confedilizia e Cortexa per comprenderne cause e conseguenze.

Perché un cappotto

Il cappotto termico è uno degli interventi fondamentali per accedere al Superbonus e rientra tra quelli definiti "trainanti", che permettono cioè di attivare l'agevolazione a cui poi legare altri lavori per il risparmio energetico, come ad esempio i pannelli fotovoltaici. Il Superbonus 110 per cento era nato per cambiare volto all'antiquato e poco efficiente parco immobiliare italiano, ma sappiamo che non è andata come previsto: in generale bonus edilizi hanno peggiorato i conti dello Stato per ristrutturare solo una piccola percentuale di edifici e quindi produrre risultati minimi rispetto all'obiettivo della misura, l'efficientamento energetico.

Il cappotto è tra gli interventi più realizzati col Superbonus e permette di migliorare nettamente la classe energetica di un edificio, insieme ad altri elementi come gli infissi. Oltre ai risparmi energetici, il cappotto contribuisce anche all'abitabilità di un edificio, perché lo isola dai rumori esterni, e ne aumenta la quotazione economica. Per l'Enea, il cappotto è "senza dubbio la soluzione più efficace per isolare bene un edificio".

Il cappotto si applica direttamente sulla facciata dell'edificio ed è solitamente formato da pannelli isolanti e da altri componenti accessori come rivestimenti e fissaggi. Oltre ai benefici elencati, se l'intervento di isolamento viene realizzato come si dovrebbe la durata garantita è di almeno 25 anni. Uno studio del consorzio Cortexa - che riunisce le più importanti aziende del settore dell'Isolamento a Cappotto in Italia -, conferma che questo è l'intervento più realizzato col Superbonus. Idealmente, il cappotto è l'intervento perfetto: ma il passaggio al piano pratico nasconde delle insidie.

Cappotto e problemi

La diffusione del cappotto potrebbe aver prodotto dei rischi non previsti. L'installazione di un sistema isolante deve rispettare la normativa vigente e i materiali devono possedere delle certificazioni precise. Se il lavoro non è eseguito a regola d'arte possono sorgere dei problemi: come può accadere?

Il consorzio Cortexa ha intervistato oltre 500 progettisti per il "più ampio sondaggio condotto in Italia sull'efficienza energetica in edilizia". Le risposte mostrano delle criticità su alcuni lavori realizzati col Superbonus, soprattutto riguardo il cappotto termico. La qualità degli interventi di riqualificazione energetica risulta infatti "compromessa dalla consegna in cantiere di prodotti assemblati", quindi non "Sistemi a Cappotto forniti in kit da un unico produttore, ma come materiali di diversa provenienza messi insieme e privi di certificati Eta - ossia la Valutazione tecnica europea -, e di marcatura Ce".

Bisogna infatti intendere il cappotto come un "sistema costruttivo": le certificazioni delle singole componenti non bastano, bisogna anche considerare come i diversi materiali convivono e reagiscono tra loro. A questo, si aggiungono "inesperienza e poca preparazione degli applicatori" e la "complessità normativa dei bonus casa e dai continui cambiamenti da recepire e gestire". Solo il 44 e il 31 per cento degli intervistati ha dichiarato di conoscere le norme per la progettazione e posa del cappotto.

In più, la qualità degli interventi è inficiata dalla mancanza di "progetti dettagliati": il 41 per cento degli intervistati dichiara che, quando agisce come direttore dei lavori, raramente riceve un progetto dettagliato per il sistema a cappotto. Questo costringe l'impresa esecutrice a trovare "soluzioni" in cantiere, esponendo il progetto al rischio di gravi errori. A questo problema si aggiungono l'assenza di imprese e applicatori specializzati e la difficoltà a reperire sistemi certificati e forniti come kit da un unico produttore (46 per cento).

In generale, la stragrande maggioranza degli intervistati lamenta maggiori complessità "a causa dei continui cambiamenti normativi e di incognite che hanno scosso il mercato, quale quella della cessione del credito". Queste criticità possono causare problemi nella riuscita di un cappotto, portando a nuove spese ma anche situazioni potenzialmente pericolose.

Il cappotto aumenta il rischio di incendio?

Alcuni fatti di cronaca hanno fatto nascere sospetti sul pericolo d'incendio legato al cappotto termico. Bisogna intanto dire che i materiali di un cappotto sono dotati di certificazioni antincendio, come richiesto dalla normativa.

Come si diceva prima, il problema nasce quando si considera il cappotto come un elemento a parte: "Dopo gli incendi in alcuni palazzi, il legislatore ha dato la responsabilità al progettista per non fare divampare incendi in un palazzo e garantire la fuga in situazioni di pericolo - ha detto a Today.it Lorenzo Balsamelli, ingegnere del coordinamento tecnico di Confedilizia -. Il problema è la composizione dei materiali, intesi come sistema. Un cappotto fatto di lana di vetro è impossibile prenda fuoco, ma altri materiali, che magari lo rivestono, possono essere infiammabili e interagire con quelli del cappotto".

L'incendio che nel 2017 ha distrutto un grattacielo a Londra, il Grenfell Tower, è rappresentativo di questi rischi. Il materiale che rivestiva la facciata, e non il cappotto, aveva fatto propagare l'incendio per poi disgregarsi e provocare una pioggia di detriti infiammati che ha messo in trappola gli abitanti. In Italia le certificazioni ci sono, ma "Molti disattendono le direttive Eta e non verificano che il sistema cappotto non venga giù in caso di incendio: la certificazione va fatta di sistema - ha detto Balsamelli -. Con la grande bolla del 110 per cento è mancata la professionalità. Ci sono pochi consulenti antincendio, si nominano soltanto nei grossi cantieri con grosse compagini professionali. Il consulente antincendio è raro".

L'altro problema è la mancata concezione professionale - e quindi economica -, del consulente antincendio, fatto che rende la figura poco appetibile: "Nessuno prevede la prestazione professionale come consulenza antincendio: manca la parcella per pagare l'attività, pensando erroneamente che il progettista e il direttore lavori realizzino a prescindere delle soluzioni con dei materiali antincendio", dice l'ingegnere di Confedilizia.

"È come se da domani tutti gli agricoltori si mettessero a produrre lino senza saperne nulla".

Queste problematiche riguardano soprattutto i cantieri più piccoli, quelli "da 1 mln di euro in giù: lì è difficile avere un consulente antincendio, c'è chi non è disposto a essere pagato meno o la figura non è nemmeno prevista - sotttolinea Balsamelli -. Il problema è di carattere informativo: a volte non si capisce che non basta seguire le linee guida, serve un consulente antincendio. Il Superbonus ha introdotto lavori che presupponevano una certa professionalità che però prima del suo arrivo non erano così diffusi. È come se tutti gli agricoltori si mettessero a produrre lino con degli incentivi senza saperne nulla. Questa bolla ha costretto tanta gente a lavorare su cose che non conosce".

Il dato di Confedilizia conferma la scarsa attenzione alle norme antincendio: "Su 2mila-3mila richieste di consulenza che arrivano allo sportello di Confedilizia più importante - quello di Torino -, pochissime riguardano l'antincendio: siamo nell'ordine delle unità. La prevenzione non fa reddito, non attrae", ammette Balsamelli.

Infine, al rischio di incendio bisogna aggiungere anche il pericolo di muffa e umidità in casa, che può creare disagi e moltiplicare le spese. La causa è la stessa: "Errata realizzazione" che deriva da scarse competenze. E i controlli? Non ci sono, arrivano soltanto in caso di problemi, che, come visto, in alcuni casi possono anche essere le fiamme. Oltre al buco nel bilancio dello Stato, presto potremo accorgerci di ben altri danni causati dal Superbonus.

