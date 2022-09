Storica pasticceria alza bandiera bianca: "Bollette aumentate da mille a 11mila euro"

Le elezioni passano, il caro bollette resta. "Ad aprile scorso di energia ho pagato 1.198 euro. L'ultima bolletta, quella di agosto, segnava 11mila 697 euro. Esattamente dieci volte di più. Mi dite come faccio ad andare avanti?".

A parlare è Andreina Mancini, titolare della Pasticceria Sieni di via dell'Ariento, a Firenze. Accanto al Mercato Centrale, pieno centro storico, attività che risale ai primi del '900. "Io l'ho presa a metà anni Novanta e da allora mi sono sempre fatta in quattro per portarla avanti", spiega Mancini, energica 69enne. Nel quartiere la conoscono tutti.

"Ho tenuto aperto, rispettando le regole, anche durante la pandemia, pur in perdita per mesi e mesi. Ora l'aumento del costo delle bollette energetiche mi costringono a chiudere", prosegue la donna.

La decisione è presa. "Se non cambia nulla il 31 ottobre tiro giù il bandone". E a restare a casa ovviamente saranno anche gli otto dipendenti.

"La speranza è quella di riaprire dopo qualche mese. Ma una volta che si chiude chi lo sa come vanno le cose. Certo che siamo preoccupati. Che faremo? Non lo sappiamo, cercheremo qualcosa", dicono Matteo, 31 anni, e Irene, 40, tra la preparazione di un caffè e una pasta porta a un cliente.

Dietro al bancone sono appese le ultime bollette. Quella di agosto è di oltre 11mila euro, quella precedente di oltre 10mila.

"E non ho neppure tenuto l'aria condizionata. Serve un provvedimento subito, non abbiamo tempo di aspettare i tempi della formazione del nuovo governo", invoca la titolare.

Sono saliti anche i prezzi dei prodotti alimentari più utilizzati: caffè, farina, zucchero. "Il burro lo pagavo 6,90 euro al chilo. Adesso è a 11, quasi raddoppiato. Aumenti ingenti, ma fossero solo questi ce la faremmo. E' la cifra delle bollette che è folle".

I prezzi di dolci, panini, caffetteria e quant'altro non sono aumentati. "Perché non credo sia giusto – sottolinea Andreina -, far pagare questa situazione ai miei clienti". Clienti che tra un po', se nulla cambia, si troveranno di fronte una saracinesca chiusa.

