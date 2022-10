Caro bollette, Sala pensa di chiudere piscine e musei

Piscine e musei. Sono i primi luoghi che rischiano di saltare in vista di chiusure di impianti pubblici per risparmiare sulla bolletta della luce. Succede a Milano dove il sindaco Beppe Sala sta ragionando proprio sulla riduzione degli orari delle piscine pubbliche e dei musei. Il motivo? Sono luoghi ad alto consumo di energia elettrica ma c’è da giurare che la decisione farà discutere.

"È un tema che riguarda tutti e non escludiamo chiusure" fanno sapere dal capoluogo milanese mentre si va verso un'annata in cui rischiano di saltare anche le vacanze invernali. Infatti il Comune ha presentato la scorsa settimana il piano energia per contrastare il caro bollette. Per il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, una riflessione andrà fatta anche sugli orari delle piscine e sui musei. "Si può fare sui musei e anche sulle piscine che sono impianti veramente energivori. Noi vorremmo evitare di pensare a delle chiusure però tra le nostre chat di sindaci il tema numero uno sono gli impianti sportivi e come riuscire a tenere aperte le piscine. Come ho detto abbiamo fatto un primo passo ma non escludo che se ne faranno altri, vedremo quella che sarà la situazione, che è prevedibile fino ad un certo punto".