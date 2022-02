L'ipotesi moratoria fino al 31 dicembre contro il caro bollette e il nuovo decreto in arrivo

Congelare le bollette per salvare le famiglie italiane dall'ondata di rincari. La moratoria - cioè la sospensione della scadenza disposta per legge in casi eccezionali - viene chiesta con sempre più insistenza per fare fronte ai vertiginosi aumenti che rischiano di assestare un nuovo duro colpo alle tasche degli italiani. L'ultimo a sollevare la questione, in ordine di tempo, è il sindaco di Gorizia che si rivolge al premier Draghi e spiega: "I tempi stringono e per famiglie ed imprese si avvicinano le scadenze per il pagamento delle bollette che molti non riusciranno a onorare". Lo stesso Draghi, la scorsa settimana aveva annunciato un intervento e il tema sarà sul tavolo al prossimo Consiglio dei ministri.

"Sospendete i pagamenti"

Il primo cittadino di Gorizia, Rodolfo Ziberna, si rivolge al premier ma anche al ministro dell'Economia Franco. In una missiva, sottoscritta anche da altri sindaci della provincia, dice chiaramente: "Apprezzo la promessa del presidente del consiglio Draghi di affrontare a breve il problema, ma i tempi stringono e per famiglie ed imprese si avvicinano le scadenze per il pagamento delle bollette che molti non riusciranno ad onorare. La moratoria permetterebbe di prendere tempo per programmare interventi adeguati ad affrontare questa emergenza. In sostanza si dovrebbe sospendere il pagamento delle bollette per quest'anno rinviandolo almeno di 12 mesi se non di 24, con rateizzazioni nel 2023 e 2024 senza oneri ulteriori.Bisogna bloccare subito questa spirale".

La richiesta è indirizzata anche al segretario generale di Arera, l'Autorità di regolazione per l'energia reti e ambiente, al presidente supplente di Ausir, Marcello Del Zotto e, per conoscenza, al governatore Fedriga. Si chiede anche di calmierare gli aumenti tramite lo stanziamento di risorse adeguate e non solo direttamente su famiglie e imprese ma anche per "salvare" i bilanci dei Comuni ovvero i servizi per illuminare e riscaldare uffici, scuole, strutture sportive che rischiano di non poter essere "coperti". "E' evidente che prima di ridurre il sociale taglierei tutto il resto, niente più assunzioni, contributi alle associazioni, culturali o sportive che siano e via elencando. Una situazione drammatica e per evitare che ciò accada insieme ai colleghi chiedo - evidenzia il sindaco - la possibilità che, in analogia a quanto già consentito nell'ambito delle misure di contenimento del contagio da Covid-19, una quota dell'avanzo di gestione, che pertanto i Comuni già posseggono, possa essere utilizzata immediatamente per le spese correnti in un'ottica di sostegno concreto alla comunità in difficoltà".

L'appello arriva dopo la protesta inscenata da un nutrito gruppo di sindaci che giovedì scorso hanno spento i luoghi simbolo delle loro città in segno di protesta.

Il nuovo decreto

Il premier Draghi ha annunciato "un intervento di ampia portata" per calmierare i prezzi delle bollette. Tutto sta però adesso nella traduzione, in termini pratici, di queste parole. Le linee fondamentali che il Governo vuole seguire, come detto dallo stesso presidente del Consiglio, sono "sostegni per contenere le emergenze poi c'è una parte strutturale sull'offerta di energia e potenziamento delle rinnovabili e della produzione di energia e poi c'è una parte di fornitura all'industria con pezzi calmierati e con certezza dell'approvvigiornamento". Quello che sembra certo è che non si dovrebbe ricorrere allo scostamento di bilancio, i fondi dovrebbero saltare fuori dalle oieghe di bilancio.