Per chi calano le bollette con il nuovo decreto del governo Draghi

Trovare le risorse, in poco tempo, e decidere a chi destinare le agevolazioni per potere fare fronte ai vertiginosi aumenti delle bollette. Il tema dei rincari avrebbe dovuto essere nell'ordine del giorno del Cdm di oggi, 15 febbraio, ma slitterà alla fine della settimana. L'Esecutivo prende tempo, stretto tra il pressing dei partiti, lo stesso annuncio del premier Draghi di un intervento di "ampia portata" e le difficoltà di risorse che non bastano. Si delinea però "l'ossatura" del provvedimento.

Chi avrà lo sconto in bolletta

Il punto è non solo quantificare gli aiuti, ma decidere come destinarli. Proprio Draghi nel corso della conferenza stampa di venerdì ha definito"prioritario" il provvedimento e ha annunciato che si vuole agire sui bonus sociali (un vero e proprio sconto sulla bolletta che viene previsto dal Governo e reso operativo dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ndr) destinati alle famiglie a basso reddito. Due le strade percorribili: o incrementare il contributo o ampliare la platea dei beneficiari alzando il tetto Isee (oggi indicatore Isee non superiore a 8.265 euro; nucleo familiare con almeno 4 figli a carico e indicatore Isee non superiore a 20.000 euro; nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza).

Le linee guida

Sempre nell'utimo incontro con la stampa Draghi ha poi indicato le linee guida del decreto. "Una parte dell'intervento - ha spiegato - sarà di 'sostegno' per contenere l'emergenza. Una parte 'strutturale' per il potenziamento delle rinnovabili, della produzione di energia. C'è poi una parte di 'fornitura' per assicurare la fornitura dell'energia all'industria a prezzo basso. 'calmierato' e con certezza sullo stoccaggio. La priorità è assicurare al Paese una crescita sostenuta e sostenibile. Fondamentale è che la crescita non sia 'strozzata' dalla crescita dei costi dell'energia".

Nel decreto troveranno spazio nuove semplificazioni per singere le rinnovabili nella pubblica amministrazione, aiutando uffici e scuole a dotarsi di pannelli solari. L'Italia è il Paese europeo più legato alle importazioni di gas: dei 70 miliardi di metri cubi consumati l'anno scorso, ne sono stati prodotti solo 3,6 miliardi, circa il 5%.

Intanto proeguono il ministro dell'Economia Daniele Franco ha incontrato il sottosegretario alla Presidenza Roberto Garofoli e insieme hanno incontrato i vertifci di Confindustria. I rincari piegano sì le famiglie ma anche le imprese. Nel corso di una recente audizione in Senato, Confidustria ha parlato di una situazione "drammatica" che colpisce sia le pmi sia le grandi imprese e tutti i settori "energy intensive". Da qui la richiesta di agire sia con misure congiunturali sia con misure straordinarie, sia per il mercato gas sia per quello elettrico.

Quanti soldi?

Sul fronte della quantità di risorse, sappiamo che il Tesoro ha già mobilitato cinque miliardi ma si vuole arrivare a sei-sette miliardi. Quello che viene escluso da giorni è la volontà del Governo di ricorrere a nuovo debito pubblico.

Sulla cifra più alta intanto spingono i partiti. Il leader del M5S chiede "più coraggio perché non bastano misure tampone, occorrono risorse aggiuntive, anche con uno scostamento di bilancio se necessario". Per il leader della Lega Salvini il "caro bollette è una emergenza nazionale, troppi settori rischiano di fallire. Servono subito il decreto Energia e idee chiare per il futuro. L'Italia ha bisogno di aumentare l'estrazione di gas e, per i prossimi anni, serve una riflessione seria sul nucleare di ultima generazione. I troppi No ideologici - prosegue - fanno male al Paese".