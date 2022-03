Bollette da capogiro, nei condomini riscaldamenti spenti in anticipo

Un proverbio recita "a mali estremi, estremi rimedi". Ecco, questa è la filosofia di molti italiani una volta ricevute le bollette. I rincari stanno creando seri problemi alle famiglie e non si tratta di una situazione destinata a placarsi nel breve periodo, anche per via della guerra in Ucraina. Tanto che il Governo sta pensando a un nuovo intervento legislativo. I conti vanno saldati. E si cercano soluzioni per limitare i danni. Significativa la decisione di alcuni condomini di spegnere, in anticipo, i riscaldamenti centralizzati. Iniziativa avviata a Roma, ma è facile immaginare che farà da apripista.

Il sindaco capitolino, Roberto Gualtieri, ha annunciato che convocherà una riunione ristretta per discutere le iniziative necessarie. Nei giorni scorsi, gli amministratori di condominio hanno stabilito deciso di ridurre l'orario di accensione degli impianti. Un azzardo forse, ma si spera anche nella clemenza del meteo con l'arrivo della primavera. "Stiamo suggerendo di ridurre di due, tre ore l'accensione dei termosifoni", spiega a RomaToday Rossana De Angelis, presidente di Anaci Roma (Associazione nazionale amministratori di condominio). Molti condomini sono pronti a farlo o lo hanno già fatto nelle ore più calde. Certo, la temperatura minima a zero gradi di questi giorni non aiuta, e per anziani e bambini è difficile pensare di tenere le case al gelo. Ma qualche piccolo sforzo è possibile. "Tra i consigli in generale c'è quello di ottimizzare il funzionamento dei riscaldamenti, ad esempio spegnendoli quando si è fuori casa tutto il giorno", continua De Angelis.

In Veneto a muoversi sono i negozianti e i ristoratori. C'è chi cambia gli orari di apertura, chi effettua solo un servizio: o il pranzo o la cena. Piccole strategie insomma per arrivare a fine mese.