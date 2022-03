Caro carburanti, i corrieri nazionali sospendono le consegne in Sardegna

In Sardegna prosegue la protesta degli autotrasportatori contro i rincari del carburante e i principali corrieri espresso nazionali sospendono le spedizioni e le consegne da e per l'isola proprio per via dei presidi organizzati nei porti. A Porto Torres e Olbia decine di camion occupano le banchine dove attraccano i traghetti e i mercantili. I manifestanti non stanno operando dei veri e propri blocchi, ma la presenza dei loro mezzi sta rallentando pesantemente gli sbarchi e gli imbarchi. Questo complica le manovre di carico e scarico delle merci e dei mezzi sulle navi.

"A causa di agitazioni in corso presso i porti della Sardegna, l'operatività da e per la Sardegna è sospesa. Poste Italiane sta predisponendo tutte le misure necessarie per limitare l'impatto sui propri clienti", avverte il corriere Sda sul proprio sito internet. "Vi informiamo che, a causa di manifestazioni al porto di Olbia, l'operatività da e per la Sardegna è sospesa", informa Brt. Sulla stessa scia Gls: "Si segnala un serio blocco dei trasporti nei principali porti della Sardegna, pertanto, data l'impossibilità di collegamento con il resto del territorio nazionale, le spedizioni da e per l'isola sono momentaneamente sospese" .

Nel frattempo 69 operatori del mercato Agroalimentare della Sardegna si appellano ai camionisti affinché venga lasciato in "corridoio" per l'ortofrutta. E' merce deperibile e si rischia di sprecare la produzione.

Più duri i toni di Copagri, che chiede l'intervento del Viminale in Sardegna. "L'agitazione degli autotrasportatori sardi si sta aggravando di ora in ora, tanto da degenerare in un vero e proprio blocco dei porti e della movimentazione delle merci, con ripercussioni a catena sull'ordine pubblico e sull'approvvigionamento degli scaffali della grande distribuzione", evidenzia il presidente Franco Verrascina, che ha scritto al presidente del Consiglio, Mario Draghi, e ai ministri dell'Interno, Luciana Lamorgese, e delle Politiche agricole, Stefano Patuanelli.

Confindustria Sardegna dal canto suo ha inviato una nota urgente ai prefetti, alla Regione, al presidente dell'Autorità Portuale, ai segretari sindacali regionali Cgil, Cisl e Uil per rappresentare "la gravissima situazione connessa ai presidi di autotrasportatori che nei principali hub portuali precludono di fatto l'imbarco e lo sbarco delle merci". "Senza entrare nel merito delle ragioni di una protesta, comprensibile nelle motivazioni ma assolutamente inaccettabile e da contrastare con fermezza nelle sue modalità di espletamento", Confindustria esprime forte preoccupazione per il pericolo concreto "che, già dalle prossime ore, persistendo comportamenti che impediscono alla Sardegna, unica regione italiana in queste condizioni, l'approvvigionamento di materie prime e l'inoltro di prodotti finiti, centinaia di realtà e filiere manifatturiere e industriali dell'isola, di tutti i comparti economici, dall'agroalimentare al meccanico, dal lapideo al chimico, dalle costruzioni al sugheriero, saranno costrette al blocco dell'attività":

L’assessore regionale dell’Agricoltura, Gabriella Murgia, rivolge un messaggio agli autotrasportatori esprimendo loro vicinanza ma aggiunge che "Bisogna tutelare i nostri agricoltori che rischiano di essere pesantemente danneggiati dal blocco della movimentazione del prodotto fresco. Capiamo le loro (degli autotrasportatori ndr) aspettative ed è giusto chiedere iniziative per trovare soluzioni di fronte a una situazione che si fa sempre più grave, ma non si possono penalizzare le nostre aziende agricole ai quali viene impedito di mettere in commercio i loro prodotti. È un problema nazionale, che però in Sardegna diventa ancora più drammatico a causa delle condizioni di insularità e pertanto ancora più urgente da risolvere. È necessario quindi un intervento immediato del Governo per la vertenza degli autotrasportatori e per il settore agricolo e agroalimentare".