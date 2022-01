Caro benzina, ma quanto mi costi?

L'inflazione galoppa per colpa soprattutto del caro energia e della crisi della catena di approvvigionamento, che non fa altro che alimentare il rincaro dei prezzi dei prodotti in un circolo vizioso pericoloso per l'economia. Le conseguenze più visibili di questi rincari le osserviamo alla pompa di benzina, dove un pieno è arrivato a costare circa 15 euro in più rispetto allo stesso periodo del 2021. L'allarme lanciato dal Codacons fa paura, soprattutto considerando che agli effetti diretti del caro carburanti vanno aggiunti quelli indiretti sui prezzi al dettaglio. In Italia l'85% della merce viaggia su gomma - afferma il presidente Carlo Rienzi -, quindi "a costi di trasporto più elevati corrispondono listini al dettaglio più cari, con un duplice danno per le tasche delle famiglie".

In Italia il trasporto merci costa 13 miliardi in più

A quantificare quanto l'Italia spende in più rispetto agli altri paesi europei per il trasporto merci è Coldiretti, ricordando che buona parte delle differenze derivano anche dalle tasse e dalle accise che colpiscono i carburanti nel nostro paese. Secondo l'associazione che rappresenta l'agricoltura italiana, l’aumento del prezzo dei carburanti rischia di aggravare il "gap competitivo dell’Italia, che deve affrontare i costi per il trasporto merci superiori dell’11% rispetto alla media europea per un valore di 13 miliardi all’anno. Il tutto con un effetto valanga ancora più evidente sul carrello della spesa".

Caro benzina: stangata da 346 euro a famiglia

Sempre più tartassati gli italiani, che oltre al caro bollette e ai rincari dei prodotti che viaggiano su gomma si ritrovano a dover affrontare anche il caro benzina. Secondo i calcoli dell’Unione nazionale consumatori (Unc), "in un anno un pieno da 50 litri costa 14 euro e 42 cent in più per la benzina e 14 euro e 4 cent in più per il gasolio, con un’impennata, rispettivamente, del 19,7% e del 21%. Un salto che equivale, su base annua, a una stangata pari a 346 euro all’anno per la benzina e a 337 euro per il gasolio, considerando due pieni di carburante al mese", afferma Massimiliano Dona, presidente dell’associazione. Contando tutti i rincari, "con un'inflazione al +3,9% una coppia con due figli subirà un aumento del costo della vita pari a 1.407 euro l'anno".

Prezzo del petrolio sfiora i 90 dollari al barile

A spingere in alto le quotazioni dei carburanti è ancora una volta il prezzo del petrolio, arrivato a sfiorare i 90 dollari al barile. Era dal 2014 che non si registravano questi massimi, con i prezzi saliti alle stelle a causa delle tensioni tra Russia e Ucraina e del calo delle scorte negli Stati Uniti.

I prezzi di benzina e gasolio

Quanto è arrivato a costare un litro di benzina? Da stamattina Eni e Tamoil hanno aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,783 euro/litro (+1 millesimo, compagnie 1,792, pompe bianche 1,761), diesel a 1,657 euro/litro (+1, compagnie 1,664, pompe bianche 1,642). Benzina servito a 1,908 euro/litro (+1, compagnie 1,958, pompe bianche 1,814), diesel a 1,789 euro/litro (+2, compagnie 1,838, pompe bianche 1,696). Gpl servito a 0,819 euro/litro (invariato, compagnie 0,825, pompe bianche 0,812), metano servito a 1,785 euro/kg (-1, compagnie 1,844, pompe bianche 1,739), Gnl 2,567 euro/kg (-1, compagnie 2,622 euro/kg, pompe bianche 2,527 euro/kg). Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,866 euro/litro (servito 2,071), gasolio self service 1,752 euro/litro (servito 1,978), Gpl 0,917 euro/litro, metano 2,125 euro/kg, Gnl 2,594 euro/kg.