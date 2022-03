Il caro gasolio ferma i pescherecci

I pescherecci delle marinerie italiane non usciranno in mare. Si fermano per sette giorni. La decisione è stata comunicata dall'Associazione produttori Pesca. Il caro gasolio, spiegano, non permette di sostenere l'attività. "Mercoledì le associazioni di categoria saranno a Roma - ha spiegato Apollinare Lazzari, presidente dell'Associazione produttori pesca di Ancona - per un incontro al ministero. Vediamo se è possibile far entrare il comparto della pesca tra quelli che vedranno un sostegno nel prossimo Decreto. Altrimenti continueremo a stare in terra. Così, non possiamo più lavorare: i costi superano di gran lunga i guadagni".