Quest'anno hotel, bed & breakfast e case vacanze costeranno il 30% in più rispetto allo scorso anno. Le cause neanche a dirlo sono inflazione e crisi energetica, dichiarano i rappresentanti del settore.

A pesare sul conto finale sarà anche la tassa di soggiorno. Il caso di Firenze è emblematico. Se volessimo pernottare per ammirare il David di Michelangelo agli Uffizi insieme alle altre bellezze cittadine dovremo sborsare un l’imposta comunale di 8 euro al giorno. Prima se ne pagavano 5. Beh poco? facciamo un rapido conto. Per una famiglia di 4 persone una settimana a Firenze deve sborsare ben 224 euro di tassa di soggiorno.

A cui aggiungere ovviamente le altre spese vive e i 25 euro a testa di ingresso agli Uffizi. Ok, niente città d'arte: scappiamo via, viene da dire ma non tra biglietti aerei aumentati del 10%, traghetti più cari dovremo fare i conti anche con l’introduzione nelle isole della tassa di sbarco.

poi giunti in spiaggia il colpo di grazia: sdraio e ombrelloni costeranno fino al 20% dopo l’aumento del 25% dei canoni per i balneari decisi dal governo. Senza girarci troppo attorno quest’anno una famiglia dovrà mettere in conto per la vacanza estiva 500 euro in più.

Dai mille euro dello scorso anno per una settimana a luglio in un villaggio all inclusive si passa ai 1.500 del 2023. Chi sceglie la settimana da bollino rosso di Ferragosto dovrà invece sborsare non meno di 4.000 euro, solo per l’alloggio. Viaggiare per le famiglie possiamo dirlo chiaramente è un lusso. Ma occhi puntati alle offerte per organizzare il viaggio in anticipo. Qualche euro lo si può ancora risparmiare.

Riprese e montaggio Alberto Pezzella, Today.it