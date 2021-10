Carrefour cede 106 punti vendita e annuncia 1.800 esuberi

"Carrefour annuncia la cessione di 106 punti vendita e dichiara 615 unità in esubero sul resto della rete e sulla sede, la conseguenza è che saranno scaricate circa 1.800 persone". Lo dice la Filcams-Cgil, che, in una nota, spiega: come la multinazionale francese abbia presentato un piano ai sindacati che si concentra sullo sviluppo del franchising e si pone l'obiettivo di recuperare 31 milioni di euro sul costo del personale.

Ma per recuperare quei 31 milioni, la società è pronta a vendere 106 supermercati e mini mercati a piccoli imprenditori, attraverso una operazione che dovrebbe durare tutto il 2022. Numeri alla mano, si parla di 41 punti vendita in Lombardia, 18 in Campania, 17 in Liguria, 16 nel Lazio, sei in Toscana, 4 in Emilia Romagna, tre in Piemonte e uno in Abruzzo e che dovrebbero coinvolgere circa 1.000 lavoratori. Secondo i sindacati si parla di “615 equivalenti full time in esubero (che potrebbero corrispondere 800 persone), 447 nella rete vendita e 168 nelle funzioni di sede, non hanno, altrettanto, specifica di dove siano situati, l'impresa ha dichiarato che non intende comunque procedere con licenziamenti unilaterali ma trovare soluzioni condivise".

Un piano tutt’altro che accettabile per le organizzazioni sindacali, che non solo ritengono impresentabile un piano che contempla 1.800 licenziamenti, ma denunciano anche l’incertezza di quali negozi saranno ceduti e dove sono collocati gli esuberi. Infatti Carrefour non ha comunicato per ora di quali negozi si tratti, ma ha comunicato che lo farà in futuro. "A questo piano si aggiungono le tante criticità denunciate dalle rappresentanze sindacali: disorganizzazione, trasferimenti di persone, terziarizzazioni di pezzi di attività. La Filcams CGIL- conclude la nota- il 4 ottobre convocherà le delegate e i delegati per fare una valutazione compiuta e promuovere le azioni da portare avanti unitariamente".