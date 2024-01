Carta della cultura e Carta del merito, al via le domande: come richiederle e cosa si può acquistare

Dal 31 gennaio è aperta la piattaforma del ministero della Cultura per richiedere la Carta della cultura giovani e la Carta del merito, i due nuovi strumenti che sostituiscono il bonus diciottenni, cosiddetta "18App", travolta dalle notizie sui casi di truffa.

Da oggi, fino al 30 giugno, è quindi possibile l’accesso attraverso il portale dedicato alle due carte, il cui importo, di 500 euro ciascuno, è cumulabile.

Beneficiari: chi può richiedere i bonus

Il decreto ministeriale definisce i diversi criteri di assegnazione per le due carte.

Per quando riguarda la "Carta della cultura giovani", i beneficiari sono tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, appartenenti a nuclei familiari con Isee non superiore a 35.000 euro. La Carta è assegnata, e quindi utilizzabile, nell'anno successivo a quello del compimento del 18esimo anno d'età.

La "Carta del merito" spetta invece a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, che hanno conseguito, non oltre l'anno di compimento del 19esimo anno di età, il diploma di maturità presso istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado con una votazione di 100 o 100 e lode. La Carte del merito è assegnata e utilizzabile nell’anno successivo a quello del conseguimento del diploma.

Va specificato che l'importo delle due carte (da 500 euro l'una) non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non va quindi conteggiata ai fini dell’Isee.

Ciascuna è individuale e nominativa, l'importo è spendibile entro il 31 dicembre dell’anno in cui i beneficiari si sono registrati sulla piattaforma.

Cosa è possibile comprare

Le Carte possono essere utilizzate per una varietà di attività culturali: proiezioni cinematografiche, spettacoli teatrali e dal vivo e, ancora, biglietti per l'accesso a musei, mostre, eventi culturali, aree archeologiche e parchi naturali, ma anche per partecipare a corsi di musica, teatro, danza e lingue straniere.

L'importo è spendibile anche per l’acquisto di libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, per musica registrata e prodotti dell’editoria audiovisiva.

A restare esclusi dai prodotti acquistabili sono invece videogiochi e abbonamenti a piattaforme che offrono contenuti audiovisivi. Va inoltre specificato che le carte non possono essere convertite in buoni di spesa sostitutivi.

Come specificato dal decreto ministeriale, la violazione delle regole di utilizzo non solo può comportare il diniego di accredito, ma anche la disattivazione della carta, la cancellazione dall’elenco degli esercizi accreditati o il recupero delle somme non rendicontate correttamente o utilizzate per spese inammissibili. P

Per i trasgressori sono inoltre previste una serie di sanzioni, con un importo compreso tra 10 e 50 volte la cifra percepita o erogata indebitamente, ma comunque non inferiore a i mille euro. Nei casi più gravi di violazione da parte degli esercizi commerciali, il prefetto può sospendere l’attività della struttura, impresa o esercizio fino a 60 giorni.