Carta giovani nazionale: cos'è, a cosa serve e come funziona

In arrivo sconti e agevolazioni su attività culturali, negozi, trasporti, ristorazione e alloggio per i giovani residenti in Italia che hanno un'età compresa tra i 18 e i 35 anni. La nuova iniziativa si chiama "Carta giovani nazionale" ed è promossa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale. Cos'è, a cosa serve e come si scarica la card?

Carta giovani nazionale: cos'è, a chi spetta

La Carta giovani nazionale è una card virtuale che consente di ottenere agevolazioni per accedere a beni e servizi di carattere culturale, sportivo e legato al benessere. Può essere utilizzata nelle librerie, nei negozi di sport, nelle palestre, per i trasporti e gli istituti linguistici, ma anche per tante altre cose: la lista degli esercenti e delle istituzioni che aderiscono all'iniziativa è sull'app IO. Gli esercenti aderenti all'iniziativa possono operare sul piano fisico, online o entrambi. La carta giovani nazionale è valida su tutto il territorio nazionale e può essere utilizzata solo dai cittadini residenti in Italia che hanno una età compresa tra i 18 e i 35 anni.

Come si scarica e si attiva la Carta giovani nazionale

Per richiedere la carta giovani nazionale prima di tutto bisogna aver installato l'app IO, scaricabile dagli store. Il secondo passaggio prevede l'accesso tramite l'identità digitale Spid o, in alternativa, con la Carta d’identità elettronica (CIE). Una volta effettuati questi passaggi bisognerà procedere con l'attivazione della card virtuale. Per richiedere la carta bisogna andare nella sezione 'Portafoglio' dell'app IO e premere “Aggiungi”, selezionando "Sconti, bonus e altre iniziative". Poi, bisogna scegliere "Carta Giovani Nazionale" e completare i passaggi richiesti. Fatto questo la carta risulterà attivata: sarà possibile visualizzarla nel Portafoglio.

Carta giovani nazionale: come si usa

Dopo aver scaricato ed attivato la carta giovani nazionale, si può tranquillamente passare agli acquisti. Come si usa? Le opzioni sono due, a seconda si tratti di un acquisto in un negozio fisico oppure online. Nel primo caso basterà esibire la Carta giovani nazionale scaricata sull'app IO all'esercente per ottenere lo sconto. L'operazione va fatta in cassa ed è del tutto automatica. Quando gli acquisti sono online, invece, bisogna aprire il dettaglio dell’agevolazione a cui siamo interessati per visualizzare un codice che va copialo e incollalo direttamente nel campo sconto del sito dell'esercente. Attenzione: alcuni codici hanno una durata limitata e devono essere utilizzati entro 10 minuti. Alcuni esercenti online, invece, non richiedono l'uso di codici. In questo caso, IO indirizza direttamente l'utente alla pagina da cui accedere all'agevolazione. Chi ha un'età compresa tra i 18 e i 30 anni, può usare la carta giovani nazionale anche presso gli esercenti aderenti al circuito EYCA.