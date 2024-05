Perché la carta igienica costa sempre di più (e i rotoli diventano sempre più piccoli)

Ne consumiamo circa 70 rotoli all'anno ciascuno, contribuendo a gettare nel water quasi 3 milioni di alberi, solo considerando l'Italia. Ma oltre al costo ambientale della carta igienica, si fa sempre più pesante anche il prezzo finale per i consumatori: un aumento del 44 per cento in soli 3 anni, che ha fatto lievitare il costo medio di una confezione da 4 rotoli da poco più di 1 euro e 70 centesimi nel 2021 agli oltre 2 euro e 50 di oggi. Un prezzo che diventa ben più alto se si acquista carta igienica dei marchi più noti, per i quali è facile arrivare ai 4 euro a confezione.

È quanto emerge da un'analisi del Centro di formazione e ricerca sui consumi (Crc) che ha elaborato i dati pubblicati sull'osservatorio Mimit, mettendo a confronto i prezzi attuali con quelli in vigore nel 2021.

Prezzi più alti e rotoli sempre più piccoli: la "shrinkflation"

Oltre al costo medio delle confezioni, a pesare sulle tasche dei consumatori c'è anche la cosiddetta "shrinkflation", ovvero quella strategia commerciale per cui a fronte di un prezzo uguale o addirittura più caro viene venduta una quantità minore di prodotto. Un fenomeno che ha interessato diversi prodotti di largo consumo. "Negli ultimi anni numerosi brand hanno ridotto la dimensione dei rotoli di carta igienica, inserendo meno fogli e quindi meno quantità di prodotto nelle confezioni", spiega il presidente di Assoutenti Gabriele Melluso. "Un'inflazione occulta che si aggiunge ai rincari registrati presso negozi e supermercati. Ci chiediamo che fine abbia fatto l'indagine avviata nel 2022 dall'Antitrust per monitorare tale fenomeno".

.

La classifica delle città dove i rotoloni costano di più

Il Centro di formazione e ricerca sui consumi ha poi redatto la classifica delle città più care in cui acquistare la tanto indispensabile ed egualmente cara carta igienica. A piazzarsi al primo posto c'è Bolzano, dove servono 3,40 euro per comprare un pacco da 4 rotoli, seguita da Grosseto (3,15 euro). Al Terzo posto Udine (3,06 euro) seguita a stretto giro da Trento (3,03 euro).

La più economica è invece Siracusa, con un prezzo medio di 1,77 euro, seguita da Bari (1,81 euro) e Mantova (1,87 euro). I rincari più pesanti si sono registrati a Grosseto e Ferrara, con un aumento dei prezzi che supera il +89 per cento, +85 per cento a Bolzano, Udine e Livorno. Le province dove la carta igienica è rincarata di meno nell'ultimo triennio sono invece Messina(+14,5 per cento ), Bari (+15,3) e Vercelli (+17,3).

"Si stima che il mercato della carta igienica valga in Italia circa 1,2 miliardi di euro all'anno. - afferma il presidente del comitato scientifico Crc, Furio Truzzi - Un bene talmente indispensabile che, come si ricorderà, durante la pandemia fu uno dei primi a sparire dagli scaffali dei supermercati. Apesare sui rincari dei prezzi ci sono più fattori: in primis la crisi delle materie prime, con la guerra in Ucraina che ha portato ad un crollo delle importazioni di legno dalla Russia da cui si ottiene la cellulosa indispensabile per produrre la carta igienica, e il conseguente rialzo delle quotazioni internazionali della fibra corta, salite a gennaio del 68%rispetto ai livelli pre-rincari. Ci sono poi i maggiori costi di produzione determinati dal caro-energia".