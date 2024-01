La carta per la spesa e la benzina da 460 euro va attivata subito, per non perdere il contributo

C'è poco tempo a disposizione, ancora pochi giorni per attivare la "carta dedicata a te 2024" destinata all'acquisto di beni alimentari di prima necessità e carburanti. La scadenza per effettuare il primo pagamento con la tessera messa a disposizione dal governo Meloni è fissata a mercoledì 31 gennaio, altrimenti si perde la possibilità di utilizzare il contributo economico. La tessera permette di disporre di un fondo di 382,50 euro, al quale si aggiungono ulteriori 77,20 euro di bonus, fino al 15 marzo 2024. Calcolatrice alla mano, si arriva a 459,70 euro: l'importo è erogato a ogni nucleo familiare che ha i requisiti tramite una carta elettronica di pagamento.

L'iniziativa del governo a sostegno delle famiglie in difficoltà economica doveva scadere lo scorso settembre, ma la validità è stata prorogata permettendo a chi non è riuscito ad effettuare il primo pagamento, necessario per l'attivazione, di farlo entro la fine del mese di gennaio 2024. Il credito è destinato alle famiglie con un Isee uguale o inferiore a 15mila euro. Per ottenere il contributo aggiuntivo non è necessario presentare una nuova domanda.

Cosa si può comprare? L'importo è destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità e di carburanti, nonché, in alternativa a questi ultimi, di abbonamenti per i mezzi del trasporto pubblico locale. I titolari della "carta dedicata a te" dovranno utilizzare l'intero importo a loro disposizione entro e non oltre il 15 marzo 2024. La carta può essere ritirata presso tutti gli uffici postali, presentando la comunicazione ricevuta dal comune di residenza, che contiene l'abbinamento del codice fiscale del beneficiario con il codice della carta assegnata.

Chi è escluso? Il contributo non spetta ai nuclei percettori di reddito di cittadinanza, di inclusione o di qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà, indennità di mobilità, fondi di solidarietà per l'integrazione del reddito, cassa integrazione e ogni forma di integrazione salariale o di sostegno per disoccupazione involontaria erogata dalla Stato.