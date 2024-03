Ecco le carte di debito Mastercard che smetteranno di funzionare

Il celebre marchio rosso e blu di moltissime carte di debito del circuito Mastercard, da marzo 2024, va in pensione. Parliamo del circuito Maestro, che dalla primavera 2024 sarà sostituito dopo 30 anni di attività. L’istituto di credito, che già nel 2021 aveva annunciato la svolta, a luglio 2023 aveva confermato che avrebbe interrotto l’emissione di nuove carte del circuito Maestro. Una volontà in linea anche con le nuove disposizioni delle banche europee, che non potranno più emettere la carta di debito. Il cambiamento influenzerà le transazioni future, impedendo agli acquirenti di effettuare acquisti o prelievi con le loro vecchie carte Maestro, ma il processo di dismissione sarà graduale, con sostituzioni autonome delle carte. Parallelamente, MasterCard si impegna nello sviluppo e nell'espansione di nuovi campi, come il supporto per le criptovalute.

Cosa fare per sostituire la vecchia carta

La scelta è stata motivata soprattutto da alcune problematiche emerse sui pagamenti e-commerce, che non venivano correttamente gestiti dal sistema Maestro. Le carte, che dal 1 luglio 2023 non sono state più prodotte, saranno sostituite da una nuova versione denominata Debit Mastercard, che non presenterà gli attuali problemi. Le card precedenti, in possesso degli attuali correntisti, non verranno ritirate, ma arriveranno a scadenza per poi essere sostituite dalle nuove. Fino al 2027, infatti, chi è in possesso di una carta Maestro potrà continuare a utilizzarla come ha sempre fatto e senza nessuna limitazione. Chi invece vorrà richiedere subito la sostituzione, potrà farlo tramite gli sportelli o i portali della sua banca.