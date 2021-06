Il cashback torna nel 2022 ma con alcune modifiche

Stop al cashback fino al 31 dicembre, ma il programma per incentivare i pagamenti elettronici e contrastare l'evasione fiscale ripartirebbe il primo gennaio 2022. È quanto prevede una bozza del decreto ponte approdato in Consiglio dei ministri. Il decreto dispone infatti la sospensione della misura da domani fino a fine anno, mentre nel semestre successivo (primo gennaio al 30 giugno 2022) sarebbe confermata.

Quanto risparmiato finanzierà il fondo per la riforma degli ammortizzatori sociali: una "cassa" istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione di 1.500 milioni di euro destinato a concorrere al finanziamento di interventi di riforma in materia di ammortizzatori sociali.

Ma tornerà il caschback? E se si come? Nello schema entrato in consiglio dei ministri il programma che prevede rimborsi in denaro per acquisti con carte elettroniche è sospeso dal primo luglio al 31 dicembre 2021. Inoltre se i rimborsi relativi ai pagamenti con pos nel primo semestre 2021 saranno erogati entro il 30 novembre 2021, l'eventuale ritorno del cashback è previsto con una modifica nelle "restituzioni": i rimborsi per gli acquisti con carta effettuati nel primo semestre 2022 saranno infatti erogati entro il 30 novembre 2022. Prima era previsto il termine di 60 giorni dalla fine di ciascun periodo.

Cashback, ultime notizie

Finisce così la sperimentazione di 6 mesi del rimborso di Stato: la misura era stata avviata su iniziativa del Governo Conte e rientrava nel piano Italia Cashless per favorire i pagamenti elettronici e il tracciamento delle spese per combattere l'evasione fiscale. Oggetto di un duro confronto politico, la misura ora viene sospesa. Per l'intero 2021 il risparmio per lo Stato dovrebbe essere di 1,75 miliardi per rimborsi e copertura delle spese. Ma in totale, entro il 2022, ammonterebbe a 3 miliardi.

Nel nuovo decreto legge si prevede quindi: