Cashback: per ottenere il bonus da 150 euro basteranno 10 pagamenti tracciabili

Manca ormai un mese e mezzo al debutto del Cashback di Stato, il bonus a cui avrà diritto chi fa acquisti con la carta anziché usare i contanti. I rimborsi scatteranno per gli acquisti effettuati a partire dal 1° dicembre, ma come scrive oggi il "Sole 24 Ore" la misura partirà in via sperimentale. Si attendono ancora i decreti del ministero dell'Economia ma la strada sembra già tracciata: per ottenere il "bonus" non serviranno più 50 pagamenti tracciabili - ipotesi di cui si era parlato giorni fa - ma ne basteranno appena dieci.

Il rimborso sarà pari al 10% delle spese effettuate con un massimale di 1.500 euro a semestre: l'importo massimo del bonus sarà dunque pari a 150 euro per ogni sei mesi. Il fatto che il numero di pagamenti da effettuare sia sceso da 50 a 10 è una novità di non poco conto perché permetterà a molte più persone di fruire del bonus, considerato anche il fatto che la misura debutterà a ridosso delle feste natalizie. Una volta che la misura sarà entrata a regime, per ottenere la restituzione bisognerà invece effettuare almeno 50 pagamenti tracciabili.

Il bonus Cashback vale solo per gli acquisti nei negozi fisici

C'è però un paletto da tenere in considerazione: il bonus verrà erogato solo a chi paga con la carta nei negozi fisici, mentre non sono ammessi gli acquisti on line. La ratio del provvedimento è quella di incentivare i metodi di pagamento tracciabili e combattere l'evasione: erogare il rimborso anche per chi compra sui siti di ecommerce non avrebbe senso dal momento che in casi del genere il pagamento con la carta è d'obbligo. Il paradosso è che se a dicembre dovessero scattare nuovi e pesanti restrizioni a causa della situazione epidemiologica fare acquisti nei negozi fisici potrebbe rivelarsi difficile, se non impossibile. Incrociamo le dita.

Secondo indiscrezioni trapelati nei fiorni scorsi, le transazioni superiori a 150 euro saranno parzialmente neutralizzate: un acquisto da 500 euro, cioè, conterà pur sempre come un’operazione tracciata, ma contribuirà solo per 150 euro al totale dei 1.500.

Bonus Cashback: come avverrà il rimborso

Il "Sole 24 Ore" scrive che salvo sorprese l'erogazione del rimborso passerà attraverso l'app "Io", la stessa del bonus vacanze. Dopo aver effettuato l'accesso all'app "bisognerà associare al proprio codice fiscale una o più carte di debito o debito e indicare l’Iban su cui si vuole ricevere il rimborso". All’app si può accedere escluvisamente tramite Spid (qui spieghiamo cos'è e come ottenerlo) o Carta d’Identita Elettonica.