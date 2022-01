Forse torna il cashback (ma cambia pelle)

Il disegno di legge delega per la riforma fiscale chiede di rivedere nel 2022 deduzioni e detrazioni "tenendo conto della loro finalità e dei loro effetti sull’equità e sull’efficienza dell’imposta". Tradotto: trasformare alcune detrazioni fiscali in rimborsi immediati sul conto corrente dei contribuenti. Potrebbe tornare, in una nuova forma, il cashback. Non per gli acquisti nei negozi, ma per altre tipologie di spese.

Il possibile ritorno del cashback

Non si esclude pià infatti una riedizione del cashback già sperimentato con il Governo Conte. Sarebbe, in sintesi, un sistema di rimborso diretto delle agevolazioni fiscali, legato all’uso degli strumenti di pagamento elettronici. "Un meccanismo che andrebbe oltre gli obblighi di tracciabilità oggi previsti, ad esempio per alcune detrazioni al 19%, e che punterebbe a sovvertire il concetto stesso di detrazione fiscale - commenta il Sole 24 Ore - anziché uno scomputo dalle imposte (nella dichiarazione dell’anno successivo) un rapido accredito su conto corrente".

Il cashback così come lo abbiamo conosciuto è stato bocciato dal Tesoro nel 2021, ma l'incentivo ai pagamenti digitali e di contrasto all’evasione, rientrerebbe così dalla finestra delle tax expenditures. Si va sempre più verso il contributo diretto, come dimostrano i tanti e ambitissimi bonus edilizi: con la possibilità di convertire le detrazioni in aiuti immediati, sfruttando la cessione dei crediti o lo sconto in fattura. Altro esempio di sostituzione di uno sconto fiscale con un’erogazione diretta è l’assegno unico, che a marzo debutterà.

Se tornerà, il cashback non sarà una misura generalizzata, ma legata a iniziative per determinate attività (come già accade per le autostrade). Il cantiere dei bonus è in gran fermento, in attesa che prenda forma il riassetto delle tax expenditures previsto dalla legge delega per la riforma fiscale. Con l’espressione Tax expenditures si indica l’insieme di agevolazioni fiscali: dalle classiche detrazioni e deduzioni d’imposta, passando per i crediti d’imposta per finire con le aliquote ridotte (come quelle per l’Iva) e le imposte sostitutive (come la cedolare secca sugli affitti).

Perché hanno cancellato il cashback

Il cashback è stato "uno strumento importante" per spingere le persone "verso i pagamenti elettronici" ma "non la vedrei come una misura strutturale". Così parlava in autunno il ministro dell'Economia, Daniele Franco. Il cashback è stato sospeso dalla fine di giugno 2021 (permettendo alle casse pubbliche un risparmio stimato di oltre un miliardo); coloro che hanno accumulato importi per i pagamenti realizzati tra l’1 gennaio e il 30 giugno 2021 hanno ricevuto i rimborsi spettanti sul 10% delle spese effettuate, nei primi sei mesi dell’anno, tramite carta o bancomat nei negozi, fino a un massimo di 150 euro totali. Poi c'è anche il Super Cashback, il premio di 1.500 euro assegnato ai primi 100mila utenti che hanno fatto più transizioni nell’arco dei 6 mesi: in quel caso il pagamento è arrivato a novembre.

I dubbi sul cashback sono stati da subito numerosi. Il piano per scoraggiare l'uso del contante, in chiave anti-evasione, era stato inserito nel più ampio piano nazionale di transizione ai pagamenti digitali definito cashless Italia. Si è partiti a gennaio 2021 dopo una prima fase sperimentale nel periodo natalizio 2020. E' stato un successo? I numeri sono di tutto rispetto, va detto. Il cashback ha preso piede in fretta: dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 gli utenti con transazioni valide sono quasi 8 milioni e più di 700 milioni le transazioni elaborate. Quasi 6 milioni di utenti hanno effettuato 50 o più transazioni.

Nei mesi scorsi il cashback è finito anche sotto la lente della Corte dei Conti che, nella memoria sul Documento di economia e finanza 2021, ha auspicato una "migliore finalizzazione e articolazione" delle misure volte a favorire i pagamenti elettronici come appunto il cashback e la lotteria degli scontrini. "Pur condividendone le finalità e in attesa di poter disporre di dati analitici sui risultati finora conseguiti", si legge, "si rileva l'esigenza di una loro migliore finalizzazione e articolazione, essendo necessario comunque evitare la dispersione di risorse con l'incentivazione di operazioni in settori ove non si registrano significativi fenomeni di omessa contabilizzazione dei corrispettivi o nei quali il pagamento mediante carte di debito o di credito è da tempo invalso nell'uso". Al contrario, "le incentivazioni dei pagamenti elettronici andrebbero concentrate relativamente agli acquisti di beni e servizi di modico valore o per i quali sono più probabili fenomeni di occultamento".

Ci sono stati nel tempo vari aggiustamenti, come le modifiche anti-furbetti, per evitare i micro-pagamenti presso lo stesso esercizio commerciale, una pratica a cui più di qualcuno ricorreva per raggiungere più facilmente il numero minimo di transazioni e 'scalare' a grandi passi la classifica del supercashback.

Poi il premier Mario Draghi ha messo un punto. Il cashback secondo l'inquilino di Palazzo Chigi ha un carattere regressivo ed è destinato ad indirizzare le risorse verso le categorie e le aree del Paese in condizioni economiche migliori. La maggiore concentrazione dei mezzi alternativi al contante si registra infatti tra gli abitanti del Nord e, più in generale delle grandi città. La misura rischia di accentuare la sperequazione tra i redditi, favorendo le famiglie più ricche, determinando un effetto moltiplicativo sul Pil non sufficientemente significativo a fronte del costo della misura: è questo in sintesi il senso del ragionamento esposto dal premier in passato in un consiglio dei ministri che ha affrontato il tema. In buona sostanza, l’incentivo, dal punto di vista pratico, avrebbe comportato un ulteriore vantaggio per i nuclei familiari ricchi.

Il Movimento 5 stelle ha invece sempre difeso il cashback: ha stimolato secondo i pentastellati l'uso dell'App IO, incentivando la digitalizzazione, e ha permesso a oltre 6 milioni di italiani di ricevere fino a 150 euro come bonus per i pagamenti elettronici realizzati.

Chissà che il cashback non torni davvero, in qualche nuova forma non legata al commercio al dettaglio, e che non diventi persino un tema forte anche nel corso della campagna elettorale verso le politiche 2023. C'è chi ci scommette.