Lavori nel settore benessere? Scopri come farti pubblicità e aumentare i tuoi clienti

Scopri le promozioni che Citynews offre ai professionisti del mondo beauty e benessere per promuovere la tua attività, far conoscere il tuo brand e ampliare la tua clientela

Tra i settori che hanno maggiormente risentito degli effetti della pandemia provocata dalla diffusione del nuovo Coronavirus c’è senza dubbio quello del benessere e della cura della persona.

Le chiusure forzate dovute ai vari lockdown, oltre alle diverse misure di sicurezza messe in atto, hanno infatti comportato un notevole contraccolpo per questo settore. Tuttavia, oltre ad un prevedibile calo delle vendite dovuto alla crisi economica, si è potuto osservare un profondo cambiamento nelle abitudini di acquisto e utilizzo dei prodotti di bellezza da parte di clienti e consumatori: grazie agli e-commerce e al retail digitale, solo nel 2020 le vendite online sono aumentate del 42% rispetto all’anno precedente.

Come per molti altri settori, infatti, anche per il benessere e la cura della persona il digitale è stato un fattore importantissimo nel rafforzare determinati canali o addirittura crearne di nuovi, offrendo così innovative opportunità di fruizione di prodotti e servizi.

La pubblicità digitale è quindi diventato uno strumento fondamentale, anche per le piccole aziende, i centri benessere e i saloni di bellezza a conduzione familiare, per farsi conoscere attraverso siti web e canali social, come Facebook e Instagram, e ampliare così la propria clientela. Uno dei maggiori punti di forza del settore cosmesi, infatti, è proprio la capacità di costruire, attraverso la pubblicità digitale e i social media, delle community di utenti che seguono con passione i contenuti, i quali poi potranno diventare i primi ambassador dell’azienda, consigliandone i prodotti ad amici e parenti.

Se sei un professionista del settore benessere e cura della persona, sia che tu abbia un’azienda di prodotti beauty, un nail center, un salone di parrucchieri, un centro estetico, un centro benessere o molto altro, grazie alle numerose forme di promozione che Citynews offre potrai individuare la soluzione di comunicazione migliore per te e promuovere il tuo brand e i tuoi prodotti, attirare nuovi clienti, pubblicizzare un evento legato alla tua azienda, generare traffico sul tuo sito o dare vita ad una community di utenti appassionati, compilando semplicemente il modulo Per la tua pubblicità.

Con i suoi 32 milioni di utenti unici al mese e leader nelle news di prossimità, Citynews ti aiuterà a informare, coinvolgere e vendere, mettendo a tua disposizione un team di consulenti per scegliere la migliore soluzione di comunicazione per te e dando vita a un dialogo diretto con potenziali nuovi clienti, promuovendo la tua attività e i tuoi prodotti nelle sue 50 testate locali, dando visibilità al tuo brand e trasmettendo il tuo messaggio o la tua storia in modo coinvolgente, con una comunicazione chiara e incisiva, storytelling efficaci e innovativi e attraverso contenuti visivi e animati di grande qualità.

Silvia Rapagnetta di Cryo Piacenza, centro benessere di crioterapia, dopo aver acquistato nel 2020 la campagna Display per promuovere il suo centro su IlPiacenza, ha dichiarato:

"È stata la prima volta ad aver acquistato sulle vostre testate, in occasione dell'apertura del centro. Mi ritengo soddisfatta del servizio e del customer care, sempre disponibile alle mie richieste".

Nato nel 2010, Citynews è un gruppo editoriale che sin dall’inizio ha deciso di puntare tutto sul mondo digitale, lavorando e impegnandosi con la stessa dedizione di chi è riuscito a trasformare la propria passione in un’attività. Consapevole delle esigenze degli imprenditori e dell’impegno e delle priorità delle aziende, ha quindi deciso di concentrarsi non solo sull’informazione dei cittadini tramite notizie di cronaca e attualità locale, ma anche di condividere le storie e le passioni degli imprenditori italiani, fornendo loro servizi digitali di prima qualità.

Vuoi pubblicizzare la tua attività in modo innovativo ed efficace? Compila subito il modulo Per la tua Pubblicità e in pochi minuti riceverai un preventivo e un'offerta personalizzata per promuovere il tuo business e raggiungere così nuovi potenziali clienti!