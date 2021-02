CDP investe nella Cervellotik Education, la PMI innovativa che aiuta le scuole italiane

Cervellotik Education, PMI innovativa lucana che opera nel settore dell’on-line education, è tra le imprese e startup in fase seed e pre-seed beneficiarie di Seed per il Sud, il programma di CDP Venture Capital SGR - Fondo Nazionale Innovazione dedicato a sostenere durante l’emergenza Covid le giovani imprese innovative del Mezzogiorno, tramite il Fondo Italia Venture II.

Con un finanziamento complessivo di 160.500 euro, Cervellotik Education è l’unica realtà della Basilicata selezionata dal programma. A sostenere la startup in co-investimento con il Fondo è l’Acceleratore The Qube insieme a Meridiana Italia Srl, uno dei principali player nazionali nel settore dei servizi alle imprese e alle Pubbliche Amministrazioni, che già nel 2016 aveva scommesso nella Cervellotik Education inserendola nel proprio Gruppo societario.

Nata nel 2013 come start-up dall’idea di un team di giovani laureati, Cervellotik Education propone prodotti e servizi innovativi per l’istruzione, la formazione e l’orientamento, utilizzati da oltre 100 scuole di tutta Italia, 20.000 studenti e 2.500 docenti. In questi mesi il team sta supportando le scuole italiane nell’organizzazione delle attività extra-curricolari (PCTO e orientamento) in risposta alle problematiche nate dall’emergenza Covid, attraverso i suoi servizi: la piattaforma web SchoolUP per la didattica digitale, i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (ex Alternanza Scuola Lavoro), il contrasto alla dispersione scolastica e alla povertà educativa; l’Orientamento in digitale, che propone attività di orienteering in entrata e uscita delle scuole come l’Open Day a domicilio, durante il quale gli Istituti presentano la loro offerta formativa e si raccontano attraverso le esperienze reali di docenti, studenti e dirigenti, e lo ScuolaTour360, una visita virtuale degli ambienti scolastici.

“Favorire e sostenere il processo di crescita e sviluppo economico delle startup e PMI innovative nel Mezzogiorno, dando loro la possibilità di emergere, è lo scopo primario del progetto Seed per il Sud”- dichiara Francesca Ottier, Responsabile del Fondo Italia Venture II di CDP Venture Capital Sgr. “Il settore dell’on-line education è destinato a una continua evoluzione e riconosciamo che Cervellotik Education è in grado di proporre prodotti e servizi per l’istruzione, la formazione e l’orientamento, necessari per il momento storico che stiamo vivendo, in cui è fondamentale essere sempre all’avanguardia. Creare nuove opportunità e poter contribuire al progresso del mondo scolastico, è per noi motivo di grande soddisfazione.”

“È un grandissimo orgoglio per noi - sottolinea Ivo Marino, CEO di Cervellotik Education - ricevere questo attestato di stima e di fiducia da parte di un player prestigioso come CDP Venture Capital SGR. Siamo fieri di poter supportare le scuole italiane soprattutto in un momento così delicato, mettendo a disposizione le nostre soluzioni che non sono mai state tanto necessarie come in questo difficile periodo di emergenza sanitaria. La sinergia con il Fondo Nazionale Innovazione potrà certamente far accelerare la nostra corsa verso il raggiungimento della nostra missione che è quella di contribuire a innovare e migliorare il mondo della scuola e la vita di studenti, famiglie, docenti e dirigenti.”

Giovani innovatori per promuovere l’innovazione fra i giovani

Cervellotik Education muove i suoi primi passi nel 2013 come start-up di tutoring online, proponendo una piattaforma attraverso cui studenti, universitari ed esperti di varie discipline si incontrano per scambiarsi supporto nello studio, dietro un compenso prestabilito. Con questa idea di business, Cervellotik si è aggiudicata nel 2013 la StartCup Basilicata organizzata da Basilicata Innovazione e dPixel Venture Capital Advisory, ricevendo un primo investimento (pre-seed).

Nel 2016 arriva la vera svolta con l’operazione di venture capital realizzata grazie al Fondo Regionale di Venture Capital istituito dalla Regione Basilicata e gestito da Sviluppo Basilicata Spa. Grazie a questo investimento seed di 220.000 euro si avvia la fondamentale metamorfosi da idea imprenditoriale a vera impresa con l’approdo nel mercato B2B.

Viene sviluppata pionieristicamente la piattaforma di didattica digitale SchoolUP per il mondo scuola, che subito rientra fra le best practice Miur nell'anno scolastico 2015/2016 (“40 campioni dell’Alternanza” per aver sviluppato percorsi di Alternanza di qualità). In parallelo prendono il via anche le Schooluppiadi, competizioni nazionali che premiano i migliori profili, tra blogger, startup e libri digitali, creati tra i banchi di scuola attraverso i percorsi di educazione all’imprenditorialità, orientamento e mondo del lavoro, ambiti trasversali alle materie curricolari e professioni digitali. Sono molte le testimonianze positive di chi ha deciso di intraprendere i percorsi offerti da SchoolUP: sono stati definiti, sia da insegnanti che studenti, esperienze di vita coinvolgenti, che hanno stimolato in loro un modo di pensare diverso e innovativo, accompagnando gli alunni verso la scoperta delle proprie vocazioni e i docenti ad una loro crescita personale e professionale. Particolarmente apprezzato è stato il percorso di Educazione all’Imprenditorialità (impresa formativa simulata di nuova concezione). L’entusiasmo dei ragazzi è sempre più visibile man mano che le loro startup prendono corpo e, alcune di queste, arrivano alla realizzazione di un prototipo e a un primo contatto con l'ecosistema dell'innovazione.

Nel 2019 sono stati lanciati a livello territoriale l’Open Day a domicilio e lo ScuolaTour360, due progetti molto apprezzati anche per via dell’emergenza sanitaria, e che si preparano al loro debutto nazionale (in versione beta limitata) a partire da quest’anno scolastico 20/21. Sempre nel 2019 Cervellotik Education si è aggiudicata, per la categoria “Inserimento dei giovani nel mondo del lavoro”, il premio del Global Junior Challange 2019 organizzato da Roma Capitale e Fondazione Mondo Digitale.

Cervellotik Education annovera nella sua compagine societaria, oltre a Sviluppo Basilicata Spa, società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività della regione Basilicata, anche l’incubatore Innovation Factory, in-house company di Area Science Park di Trieste. Rientra inoltre tra le aziende innovative di “Basilicata Creativa”, il Cluster delle Industrie Culturali e Creative della Basilicata, con il suo CEO inserito nel Comitato Tecnico Scientifico per i progetti di Ricerca & Sviluppo e i progetti sperimentali.

I servizi e prodotti messi a disposizione dalla Cervellotik Education per il mondo scuola e formazione sono basati su due framework metodologici: il Modello Edumaker, al servizio di enti pubblici e privati che vogliono innovare e/o rinnovare le proposte formative e gestire le attività didattiche attraverso l’uso del digitale; il GrotenLab (GReenhouse Of The ENtrepreneur LABoratory) per la creazione d’impresa fra i banchi scolastici, la “serra dell’imprenditore” capace di far sbocciare, incoraggiare e proteggere gli “imprenditori in erba”, contribuendo alla creazione di imprese innovative.

Fra le realtà che hanno scelto di rinnovare la propria offerta formativa c’è Fondazione Ant Italia Onlus, con cui Cervellotik Education ha sviluppato lo scorso anno il percorso didattico innovativo e digitale “Fare bene con gusto! - Interventi educativi sul benessere” sulla prevenzione oncologica, la sana alimentazione, la solidarietà e volontariato. La Cervellotik Education è inoltre impegnata in prima linea nel progetto di contrasto alla povertà educativa “Presìdi educativi lucani” finanziato da Fondazione Con il Sud - Con i bambini impresa sociale.

“Ho sempre sentito il desiderio di insegnare ai ragazzi - spiega Ivo Marino, CEO di Cervellotik Education. - La passione verso tutto ciò che è innovazione, stimolo e dinamismo mi ha spinto a unire questi due percorsi e indirizzarli verso un’idea di impresa. Se fino allo scorso anno abbiamo collaborato con quelle realtà scolastiche più aperte ai processi di digitalizzazione, la chiusura delle scuole determinata dall’emergenza Coronavirus e l’attivazione della DAD in maniera capillare ha portato in prima linea la necessità di sviluppare percorsi integrati, se non proprio alternativi alla didattica in presenza. Questo ci porta a trovare soluzioni sempre nuove, all'altezza della domanda crescente da parte delle scuole di tutta Italia”.