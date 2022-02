Perché le partite iva stanno scomparendo

La morsa del covid attanaglia le partite iva, ossia tutti i lavoratori autonomi, artigiani, esercenti, piccoli commercianti e liberi professionisti iscritti agli ordini o alle casse. L'incertezza sul futuro, legato all'andamento dell'economia e della pandemia, ha messo un freno evidente alla libera professione, facendo registrare un minimo record di partite iva. A lanciare l'allarme la Cgia di Mestre.

321 mila partite iva in meno causa covid

Il mondo del lavoro indipendente risulta essere tra le categorie professionali più colpite dal covid. La conferma arriva dai numeri della Cgia di Mestre, associazione di artigiani e piccole imprese di Mestre: in questi ultimi due anni mancano all'appello 321 mila lavoratori autonomi. "Se a febbraio 2020 (mese pre-pandemia) lo stock complessivo ammontava a 5.194.000, lo scorso mese di dicembre (ultimo dato disponibile) è sceso a 4.873.000 unità (-6,2 per cento)", specifica l’ufficio studi della Cgia. Molto meglio è andata ai lavoratori dipendenti, aumentati nello stesso periodo di 34 mila unità (+0,2 per cento). Anche in questo caso c'è da segnalare, però, che le persone con un contratto a tempo indeterminato sono diminuite di 98 mila unità (-0,6 per cento), mentre quelle con un rapporto di lavoro a termine sono cresciute di 133 mila (+4,5 per cento).

L'andamento del lavoro autonomo e dipendente durante la pandemia covid

A dire la verità, la crisi del lavoro autonomo era iniziata ben prima della pandemia. Il picco massimo di partite iva era stato toccato nel giugno del 2016, quando i microimprenditori avevano raggiunto quota 5.428.000. Da lì in poi, si è registrato un costante declino, fino al minimo storico toccato a dicembre 2021 di 4.873.000 unità. Durante la pandemia si è registrato un andamento altalenante del lavoro autonomo, sincrono alle ondate Covid. Nei primi sei mesi del 2020 il numero di lavoratori autonomi, così come quello dei dipendenti, è letteralmente crollato. Successivamente, i dipendenti sono risaliti, fino a raggiungere lo stesso livello che avevamo prima dell’inizio della pandemia, gli autonomi, invece, a partire dall’estate sono risaliti per poi scendere in misura molto preoccupante fino alla fine dell’anno.

Tutti i problemi delle partite iva

A frenare i piccoli imprenditori non è solo l'incertezza legata al covid ma anche il caro energia, il calo dei consumi, le tasse e l’impennata del costo degli affitti. Negli ultimi mesi, le bollette di luce e gas hanno subito dei rincari spaventosi, spingendo sempre più microimprese a chiudere, soprattutto se la gara da affrontare è con i grandi colossi e con il web. "Per molti artigiani e altrettanti piccoli commercianti non c’è stata via di scampo. L’unica soluzione è stata quella di gettare definitivamente la spugna", spiega la Cgia.

Perché è importante rivalutare il mercato manuale

Per invertire questa tendenza sono molte le azioni da intraprendere: abbassare le tasse, rilanciare i consumi, alleggerire il peso della burocrazia, rivalutare il lavoro manuale. Su questo ultimo tema l'associazione dei piccoli artigiani si sofferma, sottolineando che "negli ultimi 40 anni c’è stata una svalutazione culturale spaventosa. Attraverso le riforme della scuola avvenute in questi ultimi anni, sono stati fatti alcuni passi importanti, ma non basta. Bisogna fare una vera e propria rivoluzione per ridare dignità, valore sociale e un giusto riconoscimento economico a tutte quelle professioni dove il saper fare con le proprie mani costituisce una virtù aggiuntiva che rischiamo colpevolmente di perdere". Mancano all'appello moltissime figure professionali perché i giovani non sono disponibili a impegnarsi professionalmente. Gli autisti di mezzi pesanti, addetti alle macchine a controllo numerico, i tornitori, i fresatori, i verniciatori e i battilamiera sono pressocché introvabili. Senza contare che, al netto dei lavoratori stranieri, nel settore delle costruzioni è sempre più difficile reperire conduttori di macchine per il movimento terra, carpentieri, cappottisti, posatori e lattonieri.