Che cosa fa una web agency nel 2021

Le web agency sono agenzie che si occupano di sviluppare progetti con una forte vocazione per le tecnologie web e chiaramente dopo l'avvento degli smartphone, con tecnologie mobile, quindi ottimizzati per la fruizione su smartphone. A tal proposito si può fare riferimento alla società webjet.it, che possiede oltre dieci anni di esperienza nello sviluppo di e-commerce e siti vetrina, nelle tecniche di ottimizzazione SEO e creazione di campagne pubblicitarie.

Web Agency: i servizi

Quali sono i servizi che vengono maggiormente proposti dalle web agency? Sicuramente vi sono lo sviluppo e l’ottimizzazione SEO dei siti web e degli e-commerce.

Alcune agenzie sono molto strutturate sotto il punto di vista della programmazione e dello sviluppo con linguaggi di programmazione web oriented, come ad esempio php (lo stesso linguaggio di programmazione usato da facebook, giusto per fare un esempio illustre) oppure con linguaggi di più moderna concezione come ad esempio JavaScript ed i relativi framework di sviluppo come node.js o Jquery.

Le agenzie con un focus forte sullo sviluppo, solitamente strutturano prodotti su misura per i propri clienti, evitando strutture e codici precompilati, realizzando quindi prodotti completamente custom per le aziende che si rivolgono a loro. In questo caso, solitamente i budget necessari per lo sviluppo dei progetti è medio - alto.

In queste agenzie strutturate lavorano figure professionali che hanno esperienza nel marketing, nell’ingegneria e nella finanzia; si tratta di nuovi lavori nelle telecomunicazioni molto richiesti e ben pagati.

Altre agenzie invece sono più focalizzate sulla comunicazione visiva e, quando sviluppano progetti web come siti e portali generici, si affidano a prodotti molto popolari e preconfigurati con sistemi di gestione e customizzazione dei contenuti (CMS). In questo caso è impossibile non citare WordPress, il principe dei CMS che attualmente, viene usato da circa il 40% dei siti raggiungibili online. La sua curva di apprendimento molto bassa ed il sistema di installazione dei temi e dei plugin hanno incoronato questa piattaforma come la migliore in circolazione per la realizzazione veloce di siti web ed e-commerce (grazie al plugin wooCommerce).

Alcune agenzie invece, sono esclusivamente focalizzate sulla comunicazione senza dedicare nessuna risorsa allo sviluppo. In questo caso, solitamente le agenzie focalizzano le risorse sulle attività di social media marketing, come la creazione di campagne Facebook, la gestione delle community e la creazione di contenuti virali che vengano condivisi di buongrado da parte dei followers dell'azienda per la quale stanno sviluppando la comunicazione online.

Questa tipologia di agenzia solitamente effettua anche campagne di posizionamento su Google, sia organico (SEO), realizzando articoli ed attività di Content marketing, sia a pagamento (SEM / SEA) utilizzando circuiti come Google ADS (ex adwords) o Google Shopping (il sistema di Google per la comparazione dei prodotti disponibili sull'e commerce dell'inserzionista).

Comunicazione visiva

Negli ultimi anni, grazie all'avvento degli Smartphone e dei social network che fanno della comunicazione visiva immediata il loro punto di forza, come Instagram o TikTok, molte agenzie si sono specializzate esclusivamente nella realizzazione di contenuto video.

Su questa tipologia di social network, i contenuti seguono canoni ben precisi per raggiungere il successo (e quindi i followers) ed i brand, vecchi e nuovi, hanno bisogno di rivolgersi a web agency specializzate per strutturare strategie vincenti e producendo contenuti ad hoc per il risultato sperato.

Restando sempre in tema video, molte web agency si sono specializzate sulla creazione di contenuti in partnership con influencer o opinion leader (ad esempio utenti che, grazie al loro grosso seguito, recensiscono prodotti online, omaggiati dalle case produttrici). Questa tipologia di agenzia, oltre ad essere esperta e sempre aggiornata su quelle che sono le tematiche ed i trend online risulta fortemente focalizzata sullo scouting e l'organizzazione di attività che coinvolgano gli influencer della propria "scuderia".

Altre aziende, invece, organizzano campagne pubblicitarie di grande impatto visivo e quindi pubblicità sorprendenti dove predomina l’ambient advertising. Si parla di un tipo di pubblicità innovativo che consiste nel collocare gli annunci pubblicitari su alcuni oggetti oppure luoghi insoliti che solitamente non ospitano alcun annuncio. Numerosi sono gli esempi di ambient advertising e tutti riescono a trasmettere i messaggi dell’azienda in modo incisivo. Si tratta di messaggi efficaci, ma soprattutto originali.

L’agenzia che realizza tali annunci ha grandi competenze nel settore e capacità organizzative incredibili. Questi annunci possono essere collocati sia in luoghi all’aperto che al chiuso. In entrambi i casi, riescono a rendere unica la campagna pubblicitaria.

Tornando invece sul topic dello sviluppo, un'altra tipologia di servizio molto richiesto è quello della realizzazione di siti di commercio elettronico con integrazione ed ottimizzazione verso i marketplace più gettonati o performanti a seconda del settore di riferimento. Bisogna sottolineare infatti che vi sono marketplace generici come Amazon o specifici come ManoMano per il bricolage o farfetch per la moda. In questo caso le agenzie sono solitamente strutturate con diversi sviluppatori esperti e conoscitori dei sistemi di integrazione dei marketplace.

Da questa panoramica viene evidenziato chiaramente che vista la forte espansione del mercato e data soprattutto la grande richiesta e diversificazione delle esigenze delle aziende e degli utenti online, le agenzie più strutturate cercano di specializzarsi in uno specifico settore verticale, in modo da ottimizzare le performance aziendali e di conseguenza i profitti ed il valore generato per i propri clienti o partner.