Che cosa succede alla TessileDuePuntoZero di Martina Franca

L'Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della società TessileDuePuntoZero S.r.l.s. smentisce quanto contenuto nell'articolo "Lavoratrici tornano in sede dalla cassa integrazione e non trovano più l'azienda" dove è riportata la denuncia del sindacato Filcttem Cgil Taranto in merito a una vertenza sindacale che ha per protagoniste alcune lavoratrici dell'azienda di Martina Franca.

L'avvocato Angelo Massaro spiega che le tre lavoratrici si trovano ancora in Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria Covid-19 sino al 31 dicembre 2021. Pertanto non sarebbero rientrate in azienda dalla Cassa integrazione. Contrariamente a quanto denunciato dal segretario generale della Filctem Cgil Taranto, Giordano Fumarola, inoltre sindacati e l'amministratrice della società si sarebbero incontrati in data 17 novembre 2021 e in quella occasione la società avrebbe comunicato alle parti che a causa dei debiti avrebbe dovuto recedere l'affitto e restituire l'immobile aziendale al proprietario.

Nessuno inoltre si sarebbe recato presso la sede aziendale, per ritirare pretesi effetti personali. "Da quanto potuto accertare, nessuno si è presentato in azienda dal momento del rilascio dello stesso; del resto, con la liberazione dell’immobile aziendale, presso il quale residuano ancora alcune mobilie di proprietà della mia cliente, gli armadietti destinati alla custodia degli effetti personali delle operaie erano del tutto vuoti" si legge nella nota dell'azienda.

Le difficoltà finanziarie dell'azienda non consentirebbero tra l'altro il pagamento delle mensilità di luglio e agosto del corrente anno, nonché della sola tredicesima del 2019. Un nuovo incontro tra le parti sarebbe stato convenuto alla fine del mese di dicembre 2021.