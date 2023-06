Chiude il magazzino Amazon: 87 lavoratori a rischio licenziamento

"Licenziamento in tronco per 87 lavoratori del magazzino Amazon". La denuncia arriva dalle sigle Filt Cgil Torino e Piemonte e fa riferimento alla decisione del colosso dell'e-commerce di cessare il contratto che lo lega al magazzino di Orbassano, in provincia di Torino, che ha sede presso l'Interporto. I lavoratori per il 23 giugno hanno proclamato sciopero nell'ora di punta del servizio di smistamento dei pacchi tra le 17 e le 19 e si ritroveranno in presidio di fronte ai cancelli dello stabilimento TRN9 Amazon Afs.

Chiude il magazzino Amazon di Orbassano: 87 licenziamenti

Lo stabilimento è attivo dall'agosto del 2020 e al suo interno vengono svolti servizi di smistamento e cross docking di merci per conto di Amazon. "A eseguire il servizio è la Afs Service s.r.l. - scrive in una nota la Filt Cgil - che fino a oggi ha svolto l’attività con propri dipendenti inquadrati con contratti a tempo indeterminato, utilizzando un magazzino in locazione e garantendo ingenti investimenti per predisporre gli ambienti ad hoc, secondo direttive ferree della committenza per eseguire esclusivamente tale commessa".

Il contratto con Amazon però cesserà il prossimo 31 luglio perché, sempre da quanto riporta il sindacato, "Amazon considera inevitabile la cessazione del contratto con Afs relativo al sito di Orbassano, sulla base di valutazioni puramente commerciali, a seguito di una riconsiderazione della propria rete logistica, in risposta all'evoluzione dei requisiti operativi". "Apprendiamo con stupore la notizia, riteniamo incomprensibile la decisione del colosso Amazon, oltre che fredda e distaccata, senza preavviso minimo e senza alcun interesse né comprensione o attenzione per i lavoratori e le loro famiglie che si troveranno senza lavoro e senza reddito già da fine luglio", spiegano dalla Filt Cgil.

Sindacati sul piede di guerra

"Dietro il lavoro giornaliero ci sono persone e non pacchi, dietro ad un sito produttivo c’è un tessuto sociale che con atteggiamenti simili, si sgretola sotto i colpi di una multinazionale che vanta la leadership in fatto di welfare per i propri dipendenti. È necessario un intervento politico nazionale e locale, la costruzione di un quadro legislativo tutelante per lavoratrici e lavoratori non è più procrastinabile", concludono Francesco Imburgia e Alessandro Greco rispettivamente coordinatore regionale e funzionario del Dipartimento Trasporto - Merci e della Logistica della Filt CGIL Piemonte.

Intanto, i sindacati sono pronti a scendere in piazza, come confermato da Luca Iacomino,Segretario Regionale del dipartimento Trasporto Merci e della Logistica Filt Cgil Piemonte: "Ci mobiliteremo per tutelare i posti di lavoro e una loro diversa collocazione con diritto di prelazione su tutti i siti Amazon attualmente presenti in Piemonte e di prossima apertura.Pertanto abbiamo proclamato uno sciopero per venerdì 23 giugno con relativa manifestazione di fronte ai cancelli dello stabilimento TRN9 Amazon Afs".

La replica di Amazon

Amazon, attraverso una nota, ha motivato la sua decisione: "Abbiamo attentamente considerato e soppesato le nostre opzioni prima di giungere a questa decisione. La cessazione del contratto AFS relativo al sito di Orbassano si basa su considerazioni commerciali, a seguito di un'approfondita valutazione della nostra rete logistica, in risposta all'evoluzione dei requisiti operativi. AFS ci ha comunicato che avvierà le opportune procedure di consultazione con le organizzazioni sindacali al fine di offrire il massimo supporto ai loro dipendenti".

Continua a leggere su Today...