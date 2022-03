Cina va avanti nel perseguire il suo percorso green

Nello Zero Energy Building l'intero approvvigionamento energetico, compreso di riscaldamento ed elettricità, è garantito unicamente tramite l'energia solare. Si tratta di un esempio di tentativo di architettura verde nella città di Tianjin, nel nord della Cina.

"Non importa quanto faccia freddo fuori, l'intero edificio riesce a mantenere sempre costanti i livelli di temperatura e umidità", ha spiegato He Rui, un dipendente della filiale Binhai di Tianjin della State Grid, nonché uno degli sviluppatori del progetto, "considerando la struttura del tetto, gli angoli delle travi e l'ambiente circostante, abbiamo installato 60 pannelli fotovoltaici per un totale di 20 kilowatt. In buone condizioni di luce, il sistema fotovoltaico può generare 60 chilowattora (kWh) di elettricità al giorno".

Secondo He, la capacità di produzione di energia rinnovabile dell'edificio è maggiore o uguale al proprio consumo di energia, permettendogli di raggiungere il 'consumo a zero energia' senza alcun input esterno. L'edificio bianco, che copre più di 130 metri quadrati, rappresenta un piccolo passo dei continui sforzi della Cina a livello nazionale di perseguire un percorso green, dato che il Paese mira a raggiungere il picco delle emissioni di anidride carbonica prima del 2030 e la carbon neutrality prima del 2060.

La Cina ha lanciato il proprio mercato nazionale del carbonio, il più grande al mondo in termini di quantità di emissioni di gas serra coperte, il 16 luglio dello scorso anno, segnando un passo significativo per ridurre l'impronta di carbonio e soddisfare gli obiettivi di emissione. Il mercato è stato attivo per 114 giorni nel 2021, riportando un volume di trading totale di 179 milioni di tonnellate e quasi 7,7 miliardi di yuan (circa 1,2 miliardi di dollari) di fatturato, come ha riferito lo Shanghai Environment and Energy Exchange.

La regione autonoma della Mongolia Interna in Cina settentrionale ha iniziato un progetto di costruzione di energia fotovoltaica su larga scala nel deserto di Kubuqi, il settimo più grande del Paese, lo scorso ottobre, che si stima realizzi una capacità totale installata di circa 2 GW.

La foto aerea mostra i membri del personale che ispezionano una centrale elettrica fotovoltaica (PV) nella contea di Gonghe, nella provincia di Qinghai, nella Cina nord-occidentale, l'8 febbraio 2022. (Xinhua/Zhang Long)

Situato nella città di Ordos, il progetto dovrebbe coprire circa 6.700 ettari e raggiungere la piena capacità di generazione energetica collegata alla rete prima della fine del 2023. Il progetto registrerà una media annuale di più di 4,1 miliardi di kWh di elettricità sulla rete, contribuendo così al risparmio di oltre 1,25 milioni di tonnellate di carbone standard o alla riduzione di 3,4 milioni di tonnellate di emissioni di anidride carbonica.Rispetto all'energia termica, a oggi, la generazione di nuova energia ha portato a una riduzione totale delle emissioni pari al rimboschimento di 180.000 ettari nella Mongolia Interna. Sono stati inoltre intensificati i lavori di costruzione di un parco industriale a zero emissioni di carbonio nella città di Ordos. Il parco, che comprende la produzione di attrezzature per ventilatori, la produzione di batterie e una catena industriale di energia a idrogeno, dovrebbe raggiungere un valore di produzione annuale di 100 miliardi di yuan dopo l'attivazione del sito entro quest'anno.

"L'80% dell'energia nel parco proviene direttamente da fonti eoliche, fotovoltaiche e dall'immagazzinamento dell'energia. L'altro 20% usufruisce di un modello di cooperazione in cui l'energia in eccesso verrà venduta alla rete, che recupererà anche l'energia verde immagazzinata quando necessario", ha spiegato Zhang Lei, Ceo di Envision Group e sviluppatore del parco, "in questo modo, possiamo raggiungere una fornitura al 100% a zero emissioni di carbonio, garantendo allo stesso tempo un consumo di elettricità sicuro e a basso costo".