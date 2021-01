Cina-Usa: Pechino spera in cambio di rotta di Biden

La Cina si augura che la nuova amministrazione non commetta gli errori di Trump

La Cina spera che la nuova amministrazione statunitense possa trattare con Pechino e mantenere le relazioni sino-americane in modo obiettivo e razionale. Lo ha affermato oggi in conferenza stampa Zhao Lijian, portavoce del ministero degli Esteri cinese, rispondendo a una domanda sulle osservazioni del portavoce della Casa Bianca sulle relazioni degli Stati Uniti con la Cina.

Come due grandi Paesi, ha risposto Zhao, la Cina e gli Stati Uniti condividono ampi interessi comuni nel mantenere la pace e la stabilità nel mondo e nel promuovere lo sviluppo e la prosperità globali, assumendosi particolari e importanti responsabilità.

"La Cina e gli Stati Uniti avranno tutto da guadagnare dalla cooperazione e tutto da perdere dal contrasto", ha aggiunto il funzionario. "La cooperazione è l'unica scelta corretta per entrambe le parti".

Negli ultimi anni, ha proseguito Zhao, l'amministrazione Trump ha commesso errori direzionali, trattando Pechino come un concorrente strategico, o addirittura come una minaccia. Secondo il portavoce cinese, il precedente inquilino della Casa Bianca ha intrapreso una serie di azioni sbagliate interferendo negli affari interni della Cina e danneggiandone gli interessi nazionali, portando a una situazione insolitamente critica nei legami sino-statunitensi, inedita dall'istituzione delle relazioni diplomatiche tra i due

Paesi.

"Questo non è nell'interesse fondamentale dei due popoli", ha rimarcato il funzionario cinese. La Cina, ha concluso Zhao, spera che il nuovo governo degli Stati Uniti possa imparare dalle politiche sbagliate dell'amministrazione Trump nei confronti di Pechino, trattare il Paese e le relazioni sino-americane in modo obiettivo e razionale e adottare una posizione positiva e costruttiva nei confronti della nazione asiatica, venendole incontro e concentrandosi sulla cooperazione, gestendo le divergenze e riportando le relazioni bilaterali sulla retta via di un sano e stabile sviluppo.