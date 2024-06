Vacanze in Europa, le città più care e quelle più convenienti per gli affitti brevi

Continua a crescere la domanda di affitti brevi per le vacanze estive: +17 per cento per giugno e luglio, + 22 per agosto rispetto allo rispetto allo scorso anno. Sono i dati raccolti da AirDna, portale di statistiche e misurazioni di alloggi che raccoglie dati da Airbnb e Vrbo del gruppo Expedia e da oltre 1,5 milioni di gestori di proprietà e host. Di seguito e mete europee, più cercate e quelle che registrano i maggior aumenti di prezzo o viceversa i costi più convenienti.

Affitti brevi, le città europee più ricercate

A sorpresa, le mete con il maggior aumento di prenotazioni non sono località mediterranee, bensì i Paesi dell'Europa settentrionale e orientale. In testa la Finlandia con un aumento del 31 per cento delle prenotazioni rispetto all'anno scorso; seguita da Norvegia (+30 per cento), Polonia e Germania con un più 29 per cento, e Repubblica ceca (+26 per cento). Crescita non eccezionale invece per i Paesi che lo scorso anno avevano avuto un forte incremento delle prenotazioni, come il Portogallo (+14 per cento) e Italia (+13 per cento).

Guardando alle città nello specifico, la più cercata e "prenotata" è Monaco di Baviera, con un incremento delle prenotazioni di oltre il 50 per cento. Tra i centri urbani italiani in crescita spiccano Milano e Palermo.

Prezzi in aumento: ecco dove

Rispetto alla stagione estiva del 2023, i prezzi sono aumentati soprattutto in Danimarca (+27 per cento), seguita a stretto giro da Gran Bretagna (+16 per cento), Spagna (+14), Polonia e Germania (+13%). Nella parte bassa della classifica figurano invece Ungheria, con prezzi in crescita del 5 per cento rispetto allo scorso anno. Poi Norvegia + 4 per cento, Svezia (+2 per cento), Grecia (+1%). In Croazia invece le tariffe estive risultano più basse di quelle dello scorso anno (-3%). L’Italia è nel mezzo con un aumento dei prezzi per affitti brevi che sarà dell'8 per cento, poco al di sotto della media dei 20 principali mercati europei, (9 per cento).