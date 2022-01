Quali sono i supermercati più amati dagli italiani

Mentre passiamo sempre più ore con il nostro smartphone tra le mani, anche per fare acquisti online, siamo ancora un po' restii a comprare prodotti alimentari sul web. Più di 7 italiani su 10 non hanno mai fatto acquisti nei supermercati online, preferendo di gran lunga il negozio fisico. I supermercati, però, non sono tutti uguali, anche in questo abbiamo delle preferenze ben precise, magari dettate dalla pulizia degli ambienti o dalla coda alle casse. Qual è il supermercato migliore in Italia?

Spendiamo in media 209 euro al mese

Prima di vedere quale supermercato conquista la prima posizione del podio, bisogna sapere che mediamente in un mese gli italiani spendono al supermercato circa 209 euro, cifra che scende di 45 euro nel caso di persone in difficoltà economiche. A rivelarlo Altroconsumo, sulla base di un'indagine condotta su quasi 10.000 persone. Anche se non siamo ancora pratici con gli acquisti nei supermercati online, stiamo prendendo sempre maggiore confidenza con i pagamenti elettronici nei negozi fisici: la metà degli intervistati ha pagato gli ultimi acquisti con carta di debito, mentre il 33% con carta di credito e solo il 9% in contanti.

Su cosa si basa la scelta del supermercato

Per quale ragione scegliamo un supermercato piuttosto che un altro? Principalmente per motivi pratici (35%), come per la vicinanza a casa o al lavoro, secondo poi per motivi economici (21%). Solitamente Aldi, Eurospin, IN’s e Lidl vengono scelti per i prezzi bassi mentre Ipercoop piace soprattutto a coloro che amano avere molta scelta. Se si vuole il top della qualità, invece, si va da Esselunga.

La classifica dei migliori supermercati

La scelta del supermercato dove fare la spesa contempla diversi aspetti: i prezzi, la qualità dei prodotti, la possibilità di scelta, la fila alle casse e l'igiene del negozio. Considerando tutti questi aspetti, possiamo dire che il miglior supermercato in assoluto per soddisfazione dei clienti è la storica catena Esselunga mentre guardando ai discount il primo posto va ad Aldi. Tra i supermercati locali primeggia su tutti l'insegna romana Pewex. Tra gli store online maggiormente preferiti dagli italiani c'è Esselunga, seguita da Iperal, da Unes e da Alì. Restando in tema supermercati va segnalata una importante notizia giunta proprio oggi, quella relativa al raddoppio dei rincari del carrello della spesa a causa dell'inflazione, situazione che va a pesare soprattutto sulle famiglie già in difficoltà economica e che amplia le disuguaglianze sociali accentuatesi con il covid.