Bollette luce, gas e acqua: ecco le Regioni e i Comuni che pagano di più

152 mila 565 euro. Tanto è costata nel 2020, alla Regione Molise, la bolletta del gas per le sue strutture. E' il dato che emerge dal report sulla spesa pubblica degli Enti locali realizzato dalla Fondazione Gazzetta Amministrativa per l'Adnkronos nell'ambito del progetto 'Pitagora': si tratta di un rating delle Regioni, classificate dalla più virtuosa alla meno 'diligente' in base alle voci di spesa.

La luce

Un rapporto dunque che analizza nel dettaglio i costi sostenuti nel 2020 da Regioni e capoluoghi di Provincia per il mantenimento dei loro uffici e delle loro strutture. I consumi sono parametrati rispetto ad altri valori per arrivare a definire un rating che definisce le più e le meno virtuose. Per quanto riguarda i costi dell'energia elettrica, la Fondazione Gari promuove con una tripla 'A' le seguenti Regioni: Emilia Romagna (2 milioni 362mila euro spesi in bollette per l'energia elettrica); Liguria (769mila euro); Lombardia (5 milioni 731mila euro); Molise (109mila euro); Piemonte (1 milione 520mila euro); Toscana (1 milione 301mila euro); Veneto (1 milione 250mila euro). La meno virtuosa è la Campania (rating ‘C’) con una spesa in energia elettrica per il mantenimento delle sue strutture di 83 milioni 952mila euro. Si tratta di un incremento notevole rispetto al 2019, anno in cui spese oltre 36 milioni di euro di energia elettrica. Rating basso anche per Calabria ('BBB') e Basilicata ('BB'): la prima ha speso in elettricità 2 milioni 117mila euro, la seconda 776mila euro.

Il gas

Per quanto riguarda il gas, al Molise viene assegnato il punteggio più basso (il rating 'C'): secondo i calcoli effettuati dal Centro Ricerche, infatti, questa voce di spesa nel caso del Molise supera di oltre il 100% la spesa media del benchmark di riferimento. Risalendo la classifica troviamo le Regioni con rating 'B', ovvero: Abruzzo (464 mila 598 euro la cifra spesa in bollette del gas); Basilicata (239 mila 973 euro); Umbria (181 mila 612 euro).

Più virtuose, e quindi valutate con un rating 'BB', la Campania (798 mila euro) e la Toscana (513 mila 378 euro). Più in alto, con una tripla 'B', si piazzano: Emilia Romagna (398 mila euro di spesa per il gas); Piemonte (399 mila 741 euro); Puglia (385 mila 268 euro). Alla Liguria va una 'A' alla luce della spesa di 92 mila 633 euro, alla Lombardia un rating 'AA' (377 mila 172 euro la cifra spesa dalla Regione amministrata da Attilio Fontana). In cima alla classifica, nel club delle Regioni più virtuose per quanto riguarda la spesa per il gas, e dunque premiate con la tripla 'A', ci sono: Calabria (21 mila 125 euro); Lazio (32 mila 951 euro); Marche (7 mila 993 euro). Viene considerata "non comparabile" la spesa di Regioni a statuto speciale come Friuli Venezia Giulia (1 milione 173 mila 769 euro), Sardegna (il dato non è disponibile), Trentino Alto Adige (177 mila 809 euro); Valle d'Aosta (511 mila 362 euro).

L'acqua

Per le spese idriche, la bolletta dell'acqua, nella parte alta della classifica le Regioni più virtuose (e quindi premiate con il voto più alto, la tripla ‘A') sono la Lombardia, con una spesa di 94mila 360 euro, il Veneto, con 59mila 363 euro spesi nel 2020 e la Calabria, con 2mila 97 euro spesi in bollette per l’acqua. Spesa idrica "fuori controllo" in Regione Lazio. Nel 2020, si legge nel rapporto che analizza le voci di spesa degli Enti locali confrontandole con un benchmark di riferimento, la Regione amministrata da Nicola Zingaretti ha sborsato 2 milioni 335 mila euro in bollette dell'acqua per le sue strutture a fronte della spesa di 1 milione 722 mila euro del 2019, ottenendo il rating 'C', il più basso. Rating basso (BBB) anche per Campania, Molise e Marche.

Ci sono anche dati dai singoli capoluogo: Parma, Reggio Emilia e Rovigo le città medio-grandi più virtuose.



Fonte tabelle: Adnkronos