Clemente Del Vecchio è il miliardario più giovane del mondo

Clemente Del Vecchio è uno dei figli di Sabina Grossi e Leonardo Del Vecchio, fondatore di Luxottica e presidente di EssilorLuxottica morto il 27 giugno 2022. Ha 18 anni, a maggio ne compirà 19 ed è il miliardario più giovane del mondo, secondo "Forbes". Il suo capitale dovrebbe aggirarsi intorno ai 3,5 miliardi di dollari. Luxottica è il colosso della produzione di lenti e occhiali che ha il suo stabilimento principale ad Agordo, in provincia di Belluno.

Forbes, la nota rivista americana di economia, fa sapere che l'età media dei miliardari a livello mondiale è 65 anni, ma che ci sono dei giovanissimi ereditieri che alla morte dei padri si sono ritrovati con una fortuna nelle mani. Uno di questi è Clemente, il figlio più piccolo del fondatore di Luxottica, la più grande holding produttrice e venditrice mondiale di occhiali e lenti che conta circa 80mila dipendenti e oltre 9mila negozi.

Il patrimonio lasciato da Leonardo, morto nel 2022, come stimava Forbes l'anno scorso, è di 27,3 miliardi di dollari. Clemente non è figlio unico, ha altri cinque fratelli con cui deve spartirsi l'eredità. Quindi il capitale in suo possesso dovrebbe aggirarsi intorno ai 3,5 miliardi di dollari. Clemente ha cinque fratelli. Clemente e Luca sono figli di Sabina Grossi e Leonardo Del Vecchio, che ha avuto due mogli. Dalla prima, Luciana Nervo, ha avuto tre figli: Claudio, Marisa e Paola. Con la seconda moglie, Nicoletta Zampillo, ha avuto un figlio: Leonardo Maria.