Sui conti correnti abbiamo 1.384 miliardi di 'soldi morti'

Li chiamano 'dead money', soldi fermi sul conto corrente che non producono reddito, anzi, perdono valore nel tempo. Sono pari a 1.384 miliardi di euro, un tesoretto che dimostra la grande capacità di risparmio degli italiani, anche in tempi economicamente difficili. Peccato però che quei soldi parcheggiati in banca siano destinati ad assottigliarsi per colpa dell’inflazione, o meglio della perdita di potere d’acquisto. "I nostri soldi per non perdere di valore rispetto all’inflazione devono produrre un guadagno pari all’8,3%, altrimenti accade ciò che viene definito dead money", dichiara Marco Doni, trader professionista e responsabile area docenti Joe Ross Italia S.p.A. Come investirli?

Italia fanalino di coda in Europa nella formazione finanziaria

"In questo momento, alla luce degli attuali scenari socio economici non ci sono tante soluzioni per gestire il proprio patrimonio fra tassi di inflazione con picchi del 10% (oggi il dato è al 8,3%), titoli di Stato o investimenti tradizionali con rese molto basse, aumento del costo delle materie prime, progressivo indebolimento dell’euro e aumento dei tassi di interesse da parte delle banche centrali per contenere la svalutazione", spiega l’esperto. Per far fruttare al meglio i risparmi di una vita prima di tutto serve acquisire un’adeguata formazione finanziaria, soprattutto se si punta a rendimenti del 10%, decisamente superiori a quelli tradizionali. Bisogna diventare artefici del proprio futuro, raccomanda Doni, invitando gli italiani a imparare a gestire autonomamente i propri denari.

Purtroppo in Europa siamo tra i Paesi con le più scarse conoscenze in materia. Secondo l’European Consumer Payment Report (EPR), indagine condotta su 24 paesi europei, in Italia oltre il 40% degli intervistati non ritiene di avere avuto un’educazione finanziaria sufficiente a comprendere le sfide degli ultimi anni, contro una media europea del 30%. Prima di intraprendere un corso formativo in ambito finanziario, però, è necessario informarsi sulle competenze del docente e verificare se il metodo che insegna ha prodotto profitti. Poi bisogna controllare le recensioni degli studenti per valutare la sua capacità di spiegare concetti complessi in modo chiaro e comprensibile.

L’oro resta il bene rifugio per eccellenza

Altro modo per proteggere i risparmi dall’inflazione è staccarli dal sistema monetario, magari investendo in oro fisico, praticamente acquistando dei veri lingotti d’oro. "L’oro - chiosa Doni - è un bene che non subisce l’influenza dell’inflazione né della svalutazione della moneta. Dal 2004 a oggi il metallo prezioso ha sempre performato e fatto registrare un significativo + 500%". Questo tipo di investimento non è di tipo speculativo, sottolinea l'esperto, va inteso come un accumulo perché "in un periodo medio lungo di 5 anni, date le condizioni attuali, è molto probabile che il suo prezzo continuerà il trend positivo e quello che oggi viene definito il massimo dell’oro, potrebbe essere il minimo della quotazione nei prossimi anni".

