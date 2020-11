Come rassettare l’autunno: Ursus Wehrli riordina le foglie svizzere

Ha sistemato auto e asciugamani in base al colore, ha scomposto e riordinato le opere di Picasso e di Van Gogh, ha provato addirittura a fare un po’ d’ordine tra le stelle del firmamento… Il genio del riordino, Ursus Wehrli, si cimenta con le variopinte e multiformi foglie autunnali. Il risultato è un’installazione in perfetto stile “Art of Clean Up”, il libro che raccoglie le sue precedenti opere di riordino

L'autunno con il suo fogliame variopinto e multiforme è probabilmente la stagione più caotica agli occhi di chi predilige il rigore e la linearità… Ed è quindi la sfida perfetta per il comico svizzero Ursus Wehrli che ha trasformato la sua mania per l’ordine in una bizzarra e ironica forma d’arte. “Riordinando le cose, ottengo un approccio diverso", afferma Wehrli, "per questo l'idea delle foglie autunnali mi ha subito affascinato".

Ingaggiato da Svizzera Turismo, ha rassettato per un giorno il Rieterpark di Zurigo trasformando un mucchio di foglie in una coloratissima installazione di 10 m2. Rimettendo, poi, di nuovo tutto in disordine per non compromettere, naturalmente, l’ecosistema del parco.

Con questo video che gioca sul clichet degli svizzeri come maniaci dell’ordine, Svizzera Turismo celebra le sfaccettature dell’autunno come ispirazione per futuri viaggi e gite fuori porta. Grazie alla mappa dei colori si può osservare in tempo reale dove la colorazione delle foglie sta raggiungendo il suo apice e sfidare, perché no, Ursus nell’arte del riordino.