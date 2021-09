Aumento bollette: i consigli "casalinghi" e immediati per risparmiare 225 euro

È in arrivo una stangata sulle bollette di luce e gas, con le tariffe che dal prossimo ottobre potrebbero aumentare addirittura del 40%. Le parole del ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani hanno fatto rumore, ma non sono certo un fulmine a ciel sereno, soprattutto perché il prezzo delle materie prime e in particolare del gas naturale aumenta a livello internazionale ormai da mesi.

Come risparmiare sulle bollette di luce e gas

Per aiutare i consumatori a risparmiare sulle bollette energetiche e tagliare consumi superflui e sprechi, l'associazione "Consumerismo No profit" ha diffuso un decalogo con i consigli utili per ridurre la spesa energetica fino a 225 euro all'anno. Dal corretto uso degli apparecchi elettrici al frigorifero e alla lavatrice, ecco come tutelarsi, con un decalogo per contenere la spesa.