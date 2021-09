Come sarà l’Asciugatrice del futuro ?

L’Asciugatrice può essere considerato un elettrodomestico indispensabile per la vita di qualsiasi famiglia. Grazie ad esso è possibile asciugare ingenti quantità di vestiti, senza dover fare troppa fatica e, come tale, rappresenta un valido aiuto per agevolare le faccende domestiche

Oggi la situazione è nettamente cambiata rispetto al passato, grazie anche all'aiuto della tecnologia che ha investito in questo settore.

L’Asciugatrice è in grado di garantire prestazioni sempre più elevate e mirate a specifiche esigenze. Primi su tutti i consumi ridotti.

La tecnologia ha fatto passi da giganti in tal senso e continuerà a farli, in quanto si assiste ad una continua innovazione, comprendente la forma dell'elettrodomestico, l'adozione di sistemi più sofisticati e cercare di offrire una capienza sempre maggiore, mantenendo una certa dimensione.

Se si ha intenzione di acquistare un’Asciugatrice e non si ha idea di quale modello scegliere o non si è profondi conoscitori dell'argomento, basta effettuare una semplicissima ricerca su Internet, al fine di constatare l'esistenza di una vasta scelta in riferimento a vari modelli.

Si ha la possibilità di scegliere un modello base, oppure quello di ultima generazione con programmi regolati elettronicamente.

Questi apparecchi risultano sempre più facili da utilizzare e dispongono di molti programmi validi su qualsiasi tipologia di tessuto, compresi anche quelli più delicati.

Si può certamente dire che non si hanno più limiti nell’asciugatura dei vestiti ed è possibile togliere anche le macchie più ostinate senza pre-trattarle.



Tra le novità attuali più interessanti, vi è la facoltà di azionare L’Asciugatrice e stabilire il programma di funzionamento attraverso un'applicazione dal proprio smartphone, sul sito prezzoforte possiamo trovare tanti modelli di asciugatrice a+++ in offerta. É incredibile quello che si riesce a fare con questo fantastico elettrodomestico, dotato altresi' di sistemi elettronici per il controllo a distanza.

Molti si domandano quale sarà L’Asciugatrice del futuro, in quanto è certamente previsto un ulteriore sviluppo in tale campo.

A tal proposito le case produttrici sono sempre più interessate al settore del risparmio energetico, aspetto che attira in modo particolare l'attenzione dei consumatori.



Quanto consuma un’asciugatrice.

Il consumo di un’asciugatrice è in rapporto quello più elevato se confrontato agli altri elettrodomestici che si trovano in una casa, il problema si può ovviare scegliendo dei modelli a classe energetica A che a differenza di quelle a classe B (per esempio) hanno un consumo inferiore ai 3 kW. Contro un consumo effettivo di ogni ciclo di asciugatura va dai 3 ai 5 kW

Una cosa molto importante che bisogna fare prima dell'acquisto di un'asciugatrice, è quella di leggere l'etichetta che specifica i consumi; inoltre, è possibile scegliere un modello che abbia dei sensori all'interno dell'oblò che, rilevando il grado di umidità, regola la durata del programma risparmiando tempo ed energia elettrica. In alternativa è possibile scegliere un modello con una funzione in grado di ridurre i consumi.