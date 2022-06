Bonus 500 euro ai dipendenti contro il caro-vita: “Se lo meritano”

In arrivo con la busta paga di maggio una bella sorpresa per i dipendenti della Comisa Spa di Pisogne, comune in provincia di Brescia. Ai 150 dipendenti dell’azienda specializzata nel settore idrotermosanitario e degli impianti di riscaldamento e raffreddamento a pavimento, verrà assegnato un bonus straordinario di 500 euro contro il caro-vita. Un aiuto concreto per affrontare gli aumenti dovuti alla pandemia e al conflitto tra Russia e Ucraina, per far fronte ai rincari degli alimentari, delle bollette e della benzina.

"Facciamo quello che possiamo – ha dichiarato il presidente Federico de Lisi ai microfoni di Teleboario - oltretutto i nostri dipendenti se lo meritano: sono la nostra forza, la nostra risorsa migliore".