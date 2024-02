"Le compagnie petrolifere sono le vere vincitrici della guerra in Ucraina"

Gli azionisti ricevono utili da record mentre i progetti di investimento oil-free si arenano. Dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina, le cinque maggiori compagnie petrolifere quotate in borsa - BP, Shell, Chevron, ExxonMobil e TotalEnergies - hanno realizzato profitti per ben 281 miliardi di dollari, grazie all’aumento dei prezzi degli idrocarburi. Aumenti che per milioni di cittadini si sono tradotti in una stangata sulle bollette domestiche, ma che per gli azionisti delle compagnie petrolifere hanno significato pagamenti dei dividendi da capogiro.

Cosa dicono i numeri

A gettare luce sull'arricchimento delle major del petrolio è la Ong Global Witness, la cui mission è "spezzare i legami tra sfruttamento delle risorse naturali, conflitti, povertà, corruzione e violazioni dei diritti umani in tutto il mondo".

Secondo l'organizzazione, che parla di "guadagni storici" per il settore, i profitti ottenuti complessivamente da Chevron, ExxonMobil e TotalEnergies ammontano a circa 187 miliardi di dollari, mentre i proventi sommati delle due compagnie inglesi BP e Shell (circa 94,2 miliardi) sarebbero sufficienti a coprire il costo di tutte le bollette dell'elettricità delle famiglie britanniche per 17 mesi consecutivi.

Ma non si tratta solo di soldi. L'aumento dei profitti legato al conflitto russo-ucraino ha dato nuovo impulso agli investimenti sui progetti petroliferi da parte delle compagnie, che hanno parallelamente rallentato l'impegno sugli investimenti green, svincolati dagli idrocarburi e legati invece alle fonti rinnovabili.

La Shell, che ha realizzato profitti per 58,9 miliardi di dollari a partire dal secondo trimestre del 2022 (il conflitto è ufficialmente iniziato nel febbraio 2022), è anche in procinto di tagliare più di 300 ruoli dalla sua serie di soluzioni a basse emissioni di carbonio, mostrando invece una rinnovata attenzione ai progetti petroliferi ad alto profitto.

Un cambiamento strategico disegnato chiaramente dalla compagnia, con lo scopo annunciato di "premiare i nostri azionisti oggi e in futuro".

Allo stesso modo, lo scorso anno la BP ha ridimensionato i propri obiettivi climatici, realizzando al contempo 35 miliardi di dollari di profitti dall'inizio dell'invasione russa in ucraina.

"L'invasione dell'Ucraina da parte della Russia è stata devastante per milioni di persone, dai comuni ucraini che vivono all'ombra della guerra, alle famiglie di tutta Europa che lottano per riscaldare le loro case", ha dichiarato Patrick Galey, ricercatore senior sui combustibili fossili di Global Witness.

"Questa analisi mostra che, indipendentemente da ciò che accade in prima linea, le major dei combustibili fossili sono i principali vincitori della guerra in Ucraina", ha aggiunto.

Un ulteriore contributo di analisi sul fenomeno arriva dall'Institute for Energy Economics and Financial Analysis (Ieefa), secondo il quale è probabile che quest'anno le compagnie petrolifere pagheranno ancora di più gli azionisti, nonostante il fatto che l'indebolimento dei prezzi di mercato delle materie prime porterebbe a profitti inferiori.

Secondo l'istituto, le major del settore idocrarburi hanno "arricchito gli azionisti con pagamenti di dividendi e riacquisti di azioni per un valore di 104 miliardi di dollari nel 2022".

"Ora stanno spendendo i loro guadagni in elemosine agli investitori e in una produzione sempre maggiore di petrolio e gas di cui l'Europa non ha nemmeno bisogno e che il clima non può sopportare", ha aggiunto Galey di Global Witness, citato dal Guardian. "Questo è un altro modo in cui l'industria dei combustibili fossili sta deludendo i consumatori e il pianeta".