Cambia tutto: al Nord il comune più povero d'Italia

Si accorciano le distanze tra il comune più ricco e quello più povero d’Italia, solo 500 chilometri e la sorpresa: sono tutti e due al Nord. In passato tra i paperoni e i più sfortunati d’Italia correvano circa 1.000 chilometri, con i più poveri che quasi sempre si trovavano in una regione del Mezzogiorno. Nel 2021 tutto è cambiato, si palesano segnali di impoverimento anche al Nord.

Dichiarazioni dei redditi 2021: i più poveri d'Italia

Lajatico, in provincia di Pisa, è risultato il comune più ricco d’Italia e Caravagna, in provincia di Como, il più povero. Questa situazione - spiega l’Ufficio studi della Cgia che ha analizzato i dati del ministero dell’Economia e delle Finanze riferiti alle dichiarazioni dei redditi ai fini Irpef del 2021 - è riconducibile al fatto che i 985 contribuenti residenti a Lajatico nel 2021 hanno dichiarato in media 54.708 euro e i 94 presenti nel borgo di Cavargna solo 6.314 euro.

Da segnalare che tra i 50 comuni più poveri del Paese, ben 11 sono del settentrione. Nella stragrande maggioranza dei casi - chiosa l’associazione artigiani e piccole imprese - si tratta di piccolissime realtà di montagna che hanno vissuto negli ultimi 30-40 anni lo spopolamento e un progressivo invecchiamento della popolazione rimasta.

Irpef 2021: i paperoni d'Italia

Dopo Lajatico, che tra i suoi abitanti annovera il tenore Andrea Bocelli, al secondo posto tra i comuni più ricchi d'Italia troviamo Basiglio (MI) con un reddito complessivo Irpef di 49.325 euro, Portofino (GE) con 45.617 euro, Bogogno (NO) con 42.366 euro e Varenna (LC) con 42.254 euro. Il comune più ricco del Mezzogiorno è Sant’Agata li Battiati (CT) che, grazie a un reddito Irpef complessivo medio del 2021 pari a 28.055 euro, gli ha consentito di classificarsi al 152° posto a livello nazionale.

Tra i comuni capoluoghi di provincia Milano si conferma il più ricco d’Italia con 37.189 euro; praticamente il doppio dei 18.706 euro dichiarati a Ragusa. Bologna si piazza al 92esimo posto con 29.480 euro, Roma al 120esimo con 28.646 euro. Molto più in basso Napoli al 1.876esimo posto con 22.603 euro, Palermo al 2.405esimo con 21.850 euro e Catanzaro al 2.519esimo con 21.685 euro.

Continua a leggere su Today.it