Perché quest'anno potremo andare al mare gratis (anche nelle spiagge Vip)

Portarsi da casa l'ombrellone e piantarlo nelle spiagge Vip, senza pagare e senza poter essere cacciati dai titolari. Ma davvero la stagione estiva 2024 sarà ricordata come quella in cui si può andare gratis nelle spiagge degli stabilimenti balneari? C'è del caos sotto l'ombrellone, con i concessionari abbandonati a se stessi e di fatto diventati abusivi per il rifiuto del governo Meloni di applicare la direttiva europea Bolkestein, una legge nata per evitare monopoli sulle risorse pubbliche e garantire, di riflesso, migliori servizi a prezzi concorrenziali. Con le spiagge in Italia accade l'opposto: il loro uso viene concesso agli stessi proprietari per decenni a canoni di affitto vantaggiosi e slegati dai ricavi.

Ma ora le concessioni balneari sono scadute: come ribadito dal Consiglio di Stato, l'uso di un bene pubblico - le spiagge - andrebbe messo a gara e la proroga delle concessioni non è più possibile. Il governo non si è allineato al massimo organo della giustizia amministrativa e ha ugualmente prorogato concessioni - e canoni - di un altro anno, trovandosi a gestire una procedura di infrazione della Commissione europea sul tema. Nel mentre sono già iniziate le prime "invasioni": l'associazione Mare Libero ha piantato ombrelloni proprio negli stabilimenti più noti, come Twiga e Papeete. Cosa succederà quindi a queste spiagge? Per capirlo facciamo un passo indietro.

Quanto costano le concessioni balneari Vip: la mappa dal Twiga al Papeete

Gli stabilimenti balneari sfruttano le spiagge secondo delle concessioni demaniali rilasciate dai comuni valide decenni, a canoni di affitto vantaggiosi a prescindere dai ricavi. Con la direttiva europea Bolkestein la gestione del bene pubblico verrebbe decisa da un sistema di gare aperte alla concorrenza, che andrebbe a intaccare questo sistema di concessioni. Ma a quanto ammontano questi affitti?

Grazie ai dati presenti sul portale Sid del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti possiamo fare degli esempi a partire dagli stabilimenti italiani più in vista. Secondo le informazioni estratte da Today.it, nel 2024 il Twiga di Flavio Briatore ha pagato al comune di Pietrasanta (provincia di Lucca) 22.905,65 euro di canone per la concessione demaniale, oltre mille euro in meno rispetto all'anno precedente a causa di una riduzione decisa proprio dal ministero presieduto da Matteo Salvini.

Nel 2023, l'azienda aveva dichiarato un fatturato di 8,2 milioni, con 636 mila euro di utile. Proprio al Twiga, l'associazione Mare Libero si è presentata con ombrelloni e asciugamani occupando la spiaggia tra lettini e baldacchini dello stabilimento.

Sempre in Versilia, il Bagno Alpemare di Forte dei Marmi gestito dalla famiglia Bocelli ha la spiaggia in concessione a 11.544,32 euro l'anno. Spostandoci a Milano Marittima, in provincia di Ravenna, il Papeete paga 5.844,52 euro di canone annuale. Lo stabilimento - finito nella cronaca politica nel 2019 per l'apertura della crisi del governo Conte decisa proprio tra un mojito e l'altro da Salvini - è di proprietà di Massimo Casanova, eurodeputato della Lega. L'anno scorso, l'azienda ha fatto registrare utili per circa 43 mila euro a fronte di tre milioni di fatturato.

In un'inchiesta avevamo confrontato l'ammontare degli affitti con i bilanci depositati da queste aziende: il Twiga di Briatore paga lo 0,29 per cento del proprio fatturato per la concessione della spiaggia, mentre il Papeete Beach di Milano Marittima versa lo 0,33.

Canoni di affitto lievemente più bassi, invece, per Luigi ai Faraglioni, tra i più famosi stabilimenti tra gli scogli di Capri - 8.819,23 euro - e al resort Coccaro Beach in provincia di Brindisi, con poco più di 8.000. Ma sempre in Puglia troviamo un altro stabilimento di fascia alta, il Cinque vele beach club in provincia di Lecce, che ha un canone di affitto annuale da 3.225,5 euro.

Dando invece uno sguardo in Liguria, nel 2024 i Bagni Fiore hanno pagato 5.840,29 per la concessione della spiaggia arredata e sponsorizzata da Christian Dior.

In generale, secondo gli ultimi dati della Corte dei conti, nel 2020 lo Stato ha incassato appena 92,5 milioni da 12.166 concessioni a "uso turistico": una media annuale di 7.603 euro a canone, pari a 633 euro al mese. Ma se si tolgono i pagamenti relativi a cantieristica e diporto nautico la somma riscossa dallo Stato scende a 55 milioni, la metà. Rispondendo alla nostra inchiesta, gli stessi proprietari degli stabilimenti avevano ammesso i prezzi eccessivamente bassi di alcune concessioni.

Ombrelloni e lettini sugli scogli: la mappatura dubbia del governo

Lo scopo della direttiva Bolkestein è evitare monopoli e garantire migliori servizi a prezzi favoriti dalla concorrenza. Con le spiagge in Italia accade l'opposto: il loro uso viene dato in concessione per decenni agli stessi proprietari a canoni di affitto vantaggiosi e slegati dai loro ricavi.

Nello specifico, il governo Meloni si oppone agli articoli 11 e 12 della direttiva Bolkestein perché prevedono gare "aperte, pubbliche e basate su criteri non discriminatori, trasparenti e oggettivi" ma solo in caso di "scarsità della risorsa naturale". Per il governo non c'è questa scarsità, come si evincerebbe dalla mappatura realizzata dal ministero di Salvini e mostrata alla Commissione: secondo i calcoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le spiagge italiane sarebbero occupate da concessioni per il 33 per cento della loro estensione. Di conseguenza non ci sarebbe "scarsità" di risorsa e non vi sarebbe applicazione della Bolkestein.

In realtà, questa mappatura ha dei problemi che osservatori, associazioni ambientaliste come Legambiente e la stessa Commissione hanno fatto notare. Nell'indagine il governo ha contato come liberi tratti di costa che sono inaccessibili come scogliere, aviosuperfici, porti, aree industriali relative a impianti petroliferi e di produzione di energia, aree marine protette e parchi nazionali. Il Commissario per il mercato interno, Thierry Breton, aveva mostrato queste criticità in una lettera, sottolineando che queste zone "non sono e non saranno soggette a concessioni balneari"

Secondo i dati di Legambiente nel Rapporto spiagge, il 42,8 per cento delle coste accessibili - non del totale - è occupato da concessioni, ma in alcune regioni le percentuali sfiorano il 70 per cento, come in Liguria, Emilia-Romagna e Campania. E come si vede nella mappa sotto, in certi comuni la percentuale di spiagge in concessione supera l'80 per cento.

Ma mentre il dialogo tra Commissione e governo va avanti per scongiurare una procedura di infrazione, gli stabilimenti si sono trovati con le proroghe delle concessioni illegittime, come stabilito più volte dal Consiglio di Stato.

Fratelli d'Italia accusa il Consiglio di Stato di "conflitto di attribuzione": la mossa per gli indennizzi

Il governo aveva di nuovo prorogato la scadenza delle concessioni esistenti di un altro anno, fino al 31 dicembre 2024, ma la giurisprudenza - vedi Consiglio di Stato - dice altro: le concessioni sono scadute a dicembre 2023. In realtà lo stesso Consiglio di Stato aveva sancito delle "proroghe tecniche" fino a dicembre 2024, ma solo per dare il tempo di bandire le gare: lo stanno facendo in pochissimi.

Così, la maggioranza di governo ha deciso di agire in Parlamento: il capogruppo di Fratelli d'Italia, Tommaso Foti, ha inviato una lettera al presidente della Camera, Lorenzo Fontana, in cui chiede di sollevare presso la Corte costituzionale il "conflitto di attribuzione". Secondo Foti, il Consiglio di Stato avrebbe "invaso" la sfera legislativa del Parlamento dopo la terza sentenza che ritiene illegittime le proroghe concessioni.

Al contempo, Fratelli d'Italia si concentra sugli indennizzi per i proprietari. I deputati Zucconi e Caramanna hanno presentato un disegno di legge per abrogare un articolo del Codice della navigazione che favorirebbe i risarcimenti ai proprietari la cui concessione è andata a gara. Ma di bandire le gare ancora non se ne parla e gli stabilimenti restano in un vuoto normativo pericoloso.

Cosa succede alle concessioni balneari nel 2024: il destino di spiagge libere e stabilimenti

Il governo Meloni continua a prorogare il momento in cui la situazione viene risolta con le gare previste dalla Bolkestein. In realtà, non ci sarebbe bisogno di alcuna legge perché la direttiva è già applicabile in quanto norma di livello europeo, come spiegato anche dal Consiglio di Stato. Questo aspetto è visibile nelle regioni che hanno messo a gare le spiagge rispettando la direttiva, come il Veneto. Ma chi non lo ha fatto, la maggioranza, si trova in un vuoto normativo che rischia di complicare ulteriormente la situazione.

Nel frattempo, c'è anche la procedura di infrazione aperta: senza un accordo tra governo e Commissione sul tema, il prossimo passo sarebbe il deferimento dell'Italia alla Corte di giustizia europea. Sullo sfondo, le elezioni europee, con il rischio di scontri utili solo a strumentalizzazioni politiche. L'incertezza potrebbe costare caro al settore e ai contribuenti.